Die Linke jubelt nach den Wahlen in Berlin – die etablierten Parteien werden abgesägt. Bild: keystone

In dieser Altersgruppe schnitt die Linke in Berlin besonders stark ab

Die Zahlen zu den Wahlen in Berlin zeigen: Junge Menschen wenden sich den Aussenparteien zu. CDU und SPD haben es schwer.

Olivier Meier Folge mir

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Für die etablierten Parteien CDU und SPD war der gestrige Wahlsonntag in Berlin ein Debakel.

Vor allem die CDU und Kanzler Merz wurden von den Wählerinnen und Wählern in Berlin regelrecht abgesägt und haben ihren Spitzenplatz an die Linke verloren. Die SPD ist gar nur noch fünftstärkste Kraft in Deutschlands Hauptstadt.

Schaut man sich die Zahlen genauer an, wird schnell klar: Etablierte Parteien haben ein Problem. Und Aussenparteien wie AfD und die Linke gewinnen immer mehr an Zuspruch, vor allem bei jungen Wählern. Erstmals konnten dabei auch 16-Jährige abstimmen.

Das sind die wichtigsten Zahlen zum Wahlsonntag in Berlin.

Linke setzen erfolgreich auf Wohnungsthematik

Gegenüber 2023 konnte die Linke ihren Wähleranteil bei Jungen (16- bis 24-Jährigen und 25- bis 34-Jährigen) mehr als verdoppeln.

Am Sonntag kam die Partei bei den 16- bis 24-Jährigen auf 42 Prozent, 2023 waren es noch 18 Prozent. Bei den 25- bis 34-Jährigen kommt die Linke gar auf 49 Prozent, 2023 waren es ebenfalls 18 Prozent. Auffällig ist dabei auch, dass es den Linken am besten gelang, Nichtwählerinnen und -wähler zu mobilisieren.

Die Linke setzte dabei im Wahlkampf auf das richtige Pferd: die Thematik rund um das Wohnen in Berlin. Die Wohnungsmarktkrise war das vorherrschende Thema. Gemäss der «Forschungsgruppe Wahlen» benannte die Hälfte aller Befragten Wohnungsmarkt/Mieten als dringlichstes Problem, gefolgt von Verkehr und Kriminalität. Demgegenüber stehen auch starke Verluste der Grünen in diesen Altersgruppen.

Ebenfalls gepunktet hat die Linke bei finanziell schwächeren Menschen – genau wie die AfD auch. SPD und CDU konnten in dieser demografischen Gruppe kaum Stimmen abholen.

Auch AfD gewinnt, CDU und SPD schiffen ab

Bei all dem Rummel darf nicht übersehen werden: Auch die AfD legte bei jungen Wählerinnen und Wählern in Berlin zu. Allerdings nicht so stark wie die Linke.

Bei den 16- bis 24-Jährigen ist die AfD mit 12 Prozent zweitstärkste Kraft (2023: 7 Prozent), bei den 25- bis 34-Jährigen kommt sie auf 9 Prozent (2023: 6 Prozent).

Auffällig ist hier das Abschneiden der altbewährten Parteien CDU und SPD. Sowohl bei den 16- bis 24-Jährigen als auch bei den 25- bis 34- Jährigen verlieren sie Prozentpunkte. Die CDU kommt bei den ganz Jungen noch auf acht Prozent, bei den 25- bis 34-Jährigen auf sechs Prozent. Die SPD kommt bei den 16- bis 24-Jährigen auf sieben Prozent, bei den 25- bis 34-Jährigen auf 6 Prozent.

Wo die CDU und SPD noch punkten

Darum stellt sich auch die Frage: Wo punkten die etablierten Parteien überhaupt noch? Grundsätzlich muss hier vorangestellt werden: Die CDU und die SPD verlieren bei allen Wählergruppen Anteile.

Am besten schneidet die CDU noch bei den 60- bis 69-Jährigen (24 Prozent, 2023: 36 Prozent) und bei den Ü70-Jährigen (33 Prozent, 2023: 39 Prozent) ab.

Auch die SPD holte am meisten Stimmen bei älteren Menschen. Die Roten können bei 45- bis 59-Jährigen (11 Prozent), bei den 60- bis 69-Jährigen (14 Prozent) und bei den Ü70-Jährigen (21 Prozent) die Zehn-Prozent-Hürde knacken. In allen anderen Wählergruppen blieben sie unter 10 Prozent. Auch hier zeigt sich wieder das Bild: Je jünger, desto weniger wählt man die etablierten Parteien.