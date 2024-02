Dieses Foto veröffentlichte Daniela Klette auf ihrem Facebook-Profil. Bild: Screenshot

Ehemalige RAF-Terroristin war auf Facebook: Neues zu Daniela Klette

Am Montag wurde die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette nach drei Jahrzehnten der Fahndung gefasst. Sie hatte in Berlin gelebt und hatte ein Social-Media-Profil.

Die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette konnte am Montag nach 30 Jahren Fahndung in Berlin festgenommen werden. Ihre beiden Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub sind weiter flüchtig.

Die aktuellen Entwicklungen:

Ex-Terroristin Daniela Klette war auf Facebook

Bereits 2011 hatte die ehemalige Terroristin einen Account auf der Social-Media-Plattform eröffnet. Dort veröffentlichte sie auch aktuelle Fotos von sich, wie deutsche Medien schreiben. Die Polizei hatte mit über 30 Jahre alten Fotos nach ihr gefahndet.

Bild: Screenshot

Das Foto zeigt sie bei einer Veranstaltung eines brasilianischen Kulturvereins in Berlin, bei dem sie sich engagierte und Capoeira tanzte.

Haftbefehl gegen Klette

Gegen Daniela Klette ist Untersuchungshaft angeordnet worden. Ermittler werfen ihr mehrere Raubtaten vor. Das teilten Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Hannover mit. Ein Ermittlungsrichter habe sechs Haftbefehle erlassen.

Mit diesem alten Foto (oben) und einer Alterssimulation (unten) fahndete das deutsche Bundeskriminalamt nach Klette. Bild: keystone

Festgenommener war kein RAF-Terrorist

Nach der Festnahme der ehemaligen Terroristin Daniela Klette hatten die Fahnder am Dienstag wenig später in Berlin eine weitere Person festgenommen, wie LKA-Präsident Friedo de Vries erklärt hatte. Es handele sich um einen Mann im «gesuchten Alterssegment», hatte er gesagt.

Mittlerweile ist bekannt, dass es sich nicht um einen der beiden gesuchten früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg oder Ernst-Volker Staub. Der Mann wurde aus den polizeilichen Massnahmen entlassen, wie das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen am Mittwochmorgen in Hannover mitteilte. Die Fahndungsmassnahmen nach den beiden noch flüchtigen Straftätern dauerten an.

Vor kurzem war am Wuppertaler Hauptbahnhof ein Mann aus einem Zug geholt und festgenommen worden, weil ein Augenzeuge ihn für Staub gehalten hatte. Dieser Verdacht hatte sich nicht bestätigt.

