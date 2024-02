Nach 30 Jahren Fahndung: RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin festgenommen

Mehr «International»

Die frühere deutsche Terroristin der Roten Armee Fraktion (RAF), Daniela Klette (65), ist in Berlin gefasst worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen.

Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen fahndeten jahrzehntelang nach den RAF-Rentnern Burkhard Garweg (55), Ernst-Volker Staub (69) und Daniela Marie Luise Klette (65).

Erste Details zur Festnahme

Inzwischen sind nähere Details zu der spektakulären Festnahme von Daniela Klette bekannt geworden.

Die Verhaftung ist am Montagabend durch Zielfahnder aus Niedersachsen in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg erfolgt. Die Berliner Polizei unterstützte den Einsatz.

In Klettes Wohnung soll auch Munition gefunden worden sein, schreibt «Spiegel». Laut dem Bericht ist Klette durch Fingerabdrücke identifiziert worden. Außerdem soll sie einen italienischen Pass benutzt haben, um unentdeckt zu bleiben.

Ein Nachbar hat «Focus online» erzählt, dass sie unter dem Vornamen Claudia in Kreuzberg gelebt haben soll. Auch den Nachnamen Klette hat sie nicht benutzt. Um Geld zu verdienen, hat sie laut dem Mann privaten Nachhilfeunterricht in Mathematik angeboten haben. Er habe sich öfter mit ihr unterhalten, zu Weihnachten sogar Kekse von ihr geschenkt bekommen haben.

Terror in Deutschland Die RAF sorgte in den 70er- und 80er-Jahren mit Anschlägen und Entführungen für Schrecken in der Bundesrepublik, insgesamt gehen mehr als 30 Morde auf ihr Konto. Zahlreiche hohe Repräsentant:innen aus Wirtschaft und Politik waren unter den Opfern. 1998 erklärte sich die RAF selbst für aufgelöst. (watson.de)

Geld als Motiv

Die Behörden werfen Staub, Klette und Garweg versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 vor. Sie gehörten zur sogenannten dritten Generation von RAF-Terroristen. Dieses ermordete zwischen 1984 und 1993 zehn Menschen – «erst eine einzige Tat ist bislang aufgeklärt. Unbekannt ist bis heute, wer alles mit von der Partie gewesen ist. Die Ermittler wissen nicht einmal, wo die Mörder der dritten Generation über anderthalb Jahrzehnte lebten», so der RAF-Experten Butz Peters gegenüber watson.de.

Bild: lka niedersachsen

Burkhard Garweg, Ernst-Volker Wilhelm Staub und Daniela Klette. Bild: AP/BKA

Die Tatorte lagen demnach in den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Überfälle nicht politisch motiviert waren. Die Beschuldigten sollen die Taten begangen haben, um an Geld zu gelangen.

Zuletzt hat die Staatsanwaltschaft Verden am 14. Februar Hinweise zu früheren Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» erbeten.

Mehr zur RAF: Die vergessenen Jahre des Terrors: In den 70ern und 80ern zogen Terroristen eine Blutspur durch Europa

Staub, Klette und Garweg werden der sogenannten dritten RAF-Generation zugeordnet. Vertreter der Generation sollen den damaligen Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, und den Treuhand-Chef, Detlev Karsten Rohwedder, umgebracht haben. Rohwedder war am 1. April 1991 in Düsseldorf in seinem Haus am Schreibtisch erschossen worden. Das RAF-Kommando hatte ihn aus einer Kleingartenlage und mehr als 60 Metern Entfernung ins Visier genommen. Es war der letzte RAF-Mordanschlag. (yam/sda/dpa/mit Material von watson.de)