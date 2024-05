«Sturm auf Tesla» – 800 Aktivisten drängen auf das Tesla-Gelände in Deutschland

10.38 Uhr: In Neuhardenberg gehen 150 Menschen auf ein Tesla-Gelände zu. Es ist ein ehemaliges Flughafengelände, das als Zwischenlager für Tesla dient. Hinter dem Zaun stehen hunderte Tesla-Fahrzeuge.

10.53 Uh r: Aktivisten beginnen mit dem Bau von Blockaden auf der Zufahrtsstrasse des Zwischenlagers in Neuhardenberg. Ein Polizeihubschrauber kreist über dem Gelände.

10.58 Uhr: Nun ist Polizei vor Ort in Neuhardenberg. Die baut die Blockade wieder ab. Die Sitzblockade ist jetzt von Polizisten umgeben. Einige tragen Schutzbewaffnung.

Die Polizei geht in Neuhardenberg gegen die Sitzblockade vor.

Die Polizei geht in Neuhardenberg gegen die Sitzblockade vor. Bild: t-online / Lucas Maier

Derweil wird in Neuhardenberg die Blockade geräumt. Die Polizei wendet Schmerzgriffe und Schläge an.

12.44 Uhr: Laut der Nachrichtenagentur dpa ist bisher eine Frau bei den Protestaktionen verletzt worden. Hinzu kämen drei verletzte Polizisten. Nach Polizeiangaben gab es mehrere Festnahmen. Die Polizei hatte versucht, das Gelände des einzigen Tesla-Werks in Europa weiträumig abzuschirmen, mehrere Autobahnausfahrten waren gesperrt. Im Rahmen der Demonstrationszüge zum Gelände gab es auch eine Sitzblockade auf einer Lansstrasse in der Nähe des Werks.

In Neuhardenberg haben Polizisten einem Journalisten eine Drohne abgenommen, mit der dieser Übersichtsbilder gemacht hatte. Sie wollten diese Bilder sichten. Der Eingriff in die Pressefreiheit geschehe auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, begründete die Polizei gegenüber dem Betroffenen.

13.15 Uhr: In Grünheide wird derzeit eine Blockade, die die Menschen auf dem Werksgelände unterstützen soll, unter Anwendung von Gewalt und Schmerzgriffen von der Polizei geräumt.

Tesla will 400 Stellen im Werk im deutschen Grünheide abbauen

Doch damit nicht genug. Für die Zeit ab dem 8. Mai hat das Bündnis «Disrupt Tesla» Aktionen gegen den Elektroautobauer angekündigt. Das Geschehen am Freitag im News-Blog:

Die geplante Erweiterung der Tesla-Fabrik in Grünheide nahe Berlin stösst auf Widerstand: In einer Bürgerbefragung wurde sie abgelehnt, der lokale Wasserverband spricht sich ebenso dagegen aus und seit Ende Februar ist der Wald neben dem Werksgelände besetzt .

Aktivisten kündigen Massenproteste gegen den US-Autobauer Tesla an. Konkret geht es um eine mögliche Erweiterung des Werks in Grünheide (Brandenburg).

Der Friedensgipfel auf dem Bürgenstock rückt näher, ohne dass die Kämpfe in der Ukraine an Intensität abnehmen. Vier vergleichbare Kriege in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geben zumindest eine Vorstellung davon, wie das Blutvergiessen aufhören könnte.

Wie kann ein Friedensschluss dem Ukraine-Krieg ein Ende setzen? Und vor allem: Wie könnten die Bedingungen für ein Kriegsende aussehen? Mit dem Näherrücken des Schweizer Ukraine-Gipfels auf dem Bürgenstock werden solche Fragen zunehmend drängender.