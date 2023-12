Kunden kaufen Feuerwerk in deutschem Lidl in sieben Minuten leer

Bereits vor Ladenöffnung um 7 Uhr morgens standen 50 Kunden vor der Lidl-Filiale in Dieburg. Sie wollen Knaller für Silvester kaufen. Nach sieben Minuten waren die Regale leer.

Zwischen den beiden Bildern liegen gemäss Facebook-User nur sieben Minuten. bild: Screenshot facebook / i love dieburg

Seit Donnerstag können Kunden deutschlandweit Feuerwerkskörper im Supermarkt kaufen. In einer Lidl-Filiale im hessischen Dieburg war der Ansturm besonders gross: Innerhalb von sieben Minuten nach Ladenöffnung um 7 Uhr morgens sollen die Kunden Raketen und Böller ausverkauft haben, berichtet ein Kunde auf Facebook.

«Dieburger Lidl. Zwischen beiden Bildern liegen 7 Minuten», schreibt er und postet zwei Fotos. Das erste zeigt den Ansturm von Männern, die sich im Regal die besten Knallereien krallen, das zweite zeigt die leeren Regale. Nur in einigen Fächern liegen noch vereinzelt Feuerwerkskörper.

Bereits vor Ladenöffnung sollen mehr als 50 Kunden vor der Lidl-Filiale gewartet haben, berichtet der Kunde der «Bild»-Zeitung. «Positiv fand ich, dass sich alle sehr gesittet verhalten haben», sagte der Dieburger. «Es gab keinen Streit und keine Eskalationen.»

Die Nachfrage nach Böllern und Raketen sei in diesem Jahr sehr hoch, sagte eine Lidl-Sprecherin der «Bild». «Die Kollegen in der Filiale in Dieburg waren gut vorbereitet und haben gemäss den gesetzlichen Vorschriften die Feuerwerksartikel zügig nachgefüllt.»

Lange Schlangen wie bei Black Friday in den USA

Auf Social Media kursierten Videos aus mehreren Städten. Auf einigen sieht man, wie dutzende Menschen frühmorgens anstehen oder dicht gedrängt in den Filialen stehen, wie unsere deutschen Kollegen von watson.de berichten.

Was einige Verkäuferinnen freuen dürfte: Nicht alle Supermärkte und Discounter verkaufen mittlerweile noch Feuerwerk. Laut dem «Tagesspiegel» hat in Berlin kürzlich eine weitere Edeka-Marktbesitzerin begründet, dass aufgrund von Umwelt- und Tierschutz keine Böller mehr in ihren Märkten erhältlich sind.

Die Detailhändler behandeln das Thema sehr unterschiedlich. «Bei uns ist alles dabei, vom völligen Verzicht über nur noch Verkauf von Tischfeuerwerk bis zu Händlern, die weiterhin alles anbieten», wird dazu Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, vom «Tagesspiegel» zitiert.

