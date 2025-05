Berichte: Trump feuert Sicherheitsberater Mike Waltz

US-Präsident Donald Trump hat den Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz gefeuert. Das berichten die US-Medien CBS News und Fox News sowie die Agentur Reuters übereinstimmend. Die US-Sender berufen sich dabei auf anonyme Quellen. Weiter heisst es, dass auch Alex Wong, Waltz' Stellvertreter, seinen Posten räumen muss.

Mike Waltz ist seinen Job offenbar los. Bild: keystone

Waltz war in den letzten Wochen und Monaten immer stärker unter Druck geraten. So verursachte er etwa den Signal-Skandal, bei welchem ein US-Journalist in einem Chat gelangte und dort geheime Infos über einen Einsatz der USA gegen die Huthi-Rebellen mitlesen konnte. Waltz selbst bestätigte im Anschluss, die Gruppe für den Chat gegründet zu haben. Trump hatte sich damals hinter den Sicherheitsberater gestellt und erklärt, dieser habe «seine Lektion gelernt».

Das Weisse Haus hat sich bislang noch nicht zu den Berichten geäussert. Auch Waltz schweigt bislang. (dab)



