Hackergruppe Anonymous schickt Warnung an Elon Musk

Welche Spritze ist schlimmer, die erste oder zweite? 14 Fragen zu den Impf-Nebenwirkungen

Die Schweiz befindet sich mitten in der Impfkampagne. 22,1 Prozent sind vollständig geimpft. Viele Personen warten auf die zweite Impfung – und haben viele Fragen. Die hatten wir auch.

Die Schweiz befindet sich mitten in der grössten Impfkampagne ihrer Geschichte. Das ging auch an der watson-Redaktion nicht spurlos vorbei. Fieberschübe, Schüttelfrost und der berühmt-berüchtigte «Moderna-Arm» hatten in den vergangenen Tagen Hochkonjunktur.

Doch längst nicht alle geimpften Mitarbeitenden waren stark betroffen. Und nach mehr oder weniger 25 Stunden waren die Nebenwirkungen meist komplett verschwunden. Was blieb, waren viele Fragen.

Die Experten des Berner Inselspitals haben …