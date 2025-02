Wirtschafts-News

Alibaba investiert rund 47 Milliarden Franken in KI

Der chinesische Technologie-Konzern Alibaba will in den kommenden Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (rund 47 Milliarden Franken) in Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing investieren.

Wie Alibaba am Montag mitteilte, will der Konzern das Geld über einen Zeitraum von drei Jahren investieren.

Alibaba hat grosse Investitionen angekündigt. Bild: keystone

Damit wolle der Konzern seine «Cloud-Computing- und KI-Infrastruktur voranzubringen», teilte er mit. Einzelheiten zur Verteilung der Mittel oder konkreten Projekten gab das Unternehmen zunächst nicht bekannt.

Der Konzern aus Hangzhou im Osten Chinas, der unter anderem Chinas grösste Onlinehandels-Plattform Taobao betreibt, hatte vergangene Woche einen stark gestiegenen Umsatz und Gewinn vermeldet. Der Aktienkurs von Alibaba stieg seit Jahresbeginn auf ein Dreijahreshoch. Für Aufsehen sorgte zudem ein Treffen von Präsident Xi Jinping mit mehreren Chefs grosser chinesischer Privatunternehmen am vergangenen Montag, darunter auch der vor Jahren in Ungnade gefallene Alibaba-Gründer Jack Ma. (sda/afp)