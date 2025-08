Der Nahrungsmittelhersteller Emmi kündigt eine Preiserhöhung für Käse mit AOP-Qualitätssiegel an. Bild: KEYSTONE

Wirtschafts-News

Emmi erhöht Käsepreise aufgrund der US-Zölle

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf den 1. August einen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz festgesetzt. In Kraft treten soll er am 7. August. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP kündigt der Nahrungsmittelhersteller Emmi an, die Preise für Käse mit AOP-Qualitätssiegel wie Gruyère für den US-Markt zu erhöhen.

Als «dezentral» aufgestelltes Unternehmen produziere die Emmi Gruppe zwar primär lokal und sei daher mit Produktionsanalgen in den USA nicht direkt von den Zöllen betroffen, heisst es in einer Stellungnahme vom Montag.

Insbesondere aus der Schweiz exportierte Käsespezialitäten wie Gruyère AOP seien aber durchaus von den neuen Handelszöllen betroffen. Daher habe man bereits im zweiten Quartal dieses Jahres aufgrund der zoll- und wechselkursbedingten Entwicklung Preiserhöhungen für diese Käsespezialitäten vorgenommen.

«Die neuen Rahmenbedingungen erfordern nun eine erneute Anpassung der Preise», schreibt Emmi. Der vor allem in der Milchverarbeitung tätige Nahrungsmittelhersteller ist den Angaben nach seit 2008 in den USA tätig. Rund 85 Prozent des US-Umsatzes werde in den USA produziert, heisst es dazu. (sda/awp)