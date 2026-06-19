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US-Angriff auf mutmassliche Drogenschmuggler: Drei Tote gemeldet

Erneut US-Angriff auf mutmassliche Drogenschmuggler: Drei Tote gemeldet

19.06.2026, 07:5319.06.2026, 07:53

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut einen tödlichen Angriff auf mutmassliche Drogenschmuggler im Pazifik veranlasst. Drei Menschen seien bei dem Angriff auf das Boot getötet worden, teilte das zuständige US-Regionalkommando Southcom mit.

This photo provided by U.S. Air Force, U.S. Air Force loadmasters assigned to the 36th Airlift Squadron prepare to offload a pallet of cargo from a C-130J Super Hercules from the 36 AS in Saipan, Comm ...
Die USA haben gemäss eigenen Angaben ein mutmassliches Drogenboot gestoppt. (Symbolbild) Bild: keystone

Geheimdienstinformationen hätten den Verdacht versuchten Drogenschmuggels bestätigt. Das Boot sei von einer terroristischen Organisation betrieben worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Erst vor zwei Tagen hatte Southcom einen Angriff auf ein weiteres Boot im Ost-Pazifik gemeldet, bei dem ein Mensch getötet wurde. Auf Anweisung der Regierung von US-Präsident Donald Trump greift das US-Militär immer wieder Boote in der Karibik und im Pazifik an – mit der Begründung, damit internationalen Drogenschmuggel zu unterbinden. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. (dab/sda/dpa)

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