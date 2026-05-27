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US-Militär greift wieder «Drogenboot» im Pazifik an: 1 Toter

US-Militär greift wieder «Drogenboot» im Pazifik an: 1 Toter

Bei einem US-Angriff auf ein Boot mutmasslicher Drogenschmuggler im östlichen Pazifik ist nach Militärangaben ein Mann getötet worden.
27.05.2026, 06:2827.05.2026, 06:28

Bei der Attacke habe es auch zwei Überlebende gegeben, teilte das für die Region zuständige Südkommando (Southcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit. Deshalb sei die US-Küstenwache für Rettungsmassnahmen eingeschaltet worden. Es gab zunächst keine Angaben dazu, ob die Personen geborgen werden konnten.

Secretary of State Marco Rubio arrives to join Defense Secretary Pete Hegseth in a secure room in the basement of the Capitol to brief lawmakers on the military strike on a suspected drug smuggling bo ...
Die USA führen regelmässig völkerrechtlich umstrittene Angriffe auf Boote durch.Bild: keystone

Das Boot sei Geheimdiensterkenntnissen zufolge im Pazifik entlang einer für den Drogenschmuggel bekannten Route unterwegs gewesen, erklärte das US-Militär. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Präsident Donald Trump und seine Regierung lassen seit vergangenem Herbst immer wieder Boote mutmasslicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Pazifik angreifen. Dabei wurden nach Angaben des Militärs bereits weitaus mehr als 100 Personen getötet. Als rechtliche Grundlage für die Attacken führt Trumps Regierung den Umstand an, dass Drogenkartelle von ihr zu Terrororganisationen erklärt wurden. Kritiker zweifeln indes an, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. (sda/dpa)

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