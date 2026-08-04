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Huthi im Jemen: Haben Ziel in Saudi-Arabien angriffen

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Mitglieder der Huthi-Bewegung nehmen an einem Protest gegen Saudi-Arabien teil.Bild: keystone

Huthi im Jemen: Haben Ziel in Saudi-Arabien angriffen

04.08.2026, 15:0004.08.2026, 15:00

Die Huthi im Jemen haben einen Angriff auf Saudi-Arabien für sich reklamiert.

Die vom Iran unterstützte Miliz habe ein militärisches Ziel am saudi-arabischen Flughafen Nadschran unweit der jemenitischen Grenze mit einer Drohne angegriffen, teilte Militärsprecher Jahja Sari mit. Aus Saudi-Arabien gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Die Huthi bezeichneten den reklamierten Angriff als Reaktion auf angebliche Verletzungen des jemenitischen Luftraums in den Provinzen Saada und Hadscha durch saudi-arabische Drohnen. Weitere Verstösse gegen den Luftraum würden nicht unbeantwortet bleiben, hiess es. Auch dazu äusserte sich Riad zunächst nicht.

Die Spannungen zwischen den Huthi im Jemen und Saudi-Arabien hatten zuletzt wieder zugenommen. Saudi-Arabien kämpft im Jemen gemeinsam mit der international anerkannten Regierung seit mehr als zehn Jahren gegen die schiitische Miliz. Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch dieser Konflikt neu eskaliert. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Neue Front im Nahost-Konflikt: Huthi-Miliz im Jemen droht Saudi-Arabien mit Vergeltung
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