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EU und Ukraine schliessen Drohnen-Deal

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, greets European Commission President Ursula von der Leyen in Kyiv, Ukraine, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Dan Bashakov) Russia Ukraine War EU
Ursula von der Leyen und Wolodymyr Selenskyj einigen sich auf einen Drohnen-Deal.Bild: keystone

EU und Ukraine schliessen Drohnen-Deal

15.07.2026, 14:2615.07.2026, 14:26

Die EU und die Ukraine schliessen eine neue Partnerschaft zur gemeinsamen Produktion von Drohnen. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Kiew ankündigte, geht es darum, Stärken miteinander zu verbinden.

Das Wissen, das die Ukraine über den Einsatz von Drohnen- und Drohnenabwehrsystemen erworben habe, sei wahrhaft einzigartig, sagte sie. Europa verfüge hingegen über enorme technologische und industrielle Kapazitäten und habe sichere und geschützte Produktionsstandorte, die zur Ausweitung der Fertigung beitragen könnten.

«Die Ereignisse hier und in anderen Teilen der Welt haben uns gezeigt, wie wichtig es für unsere Sicherheit ist, einsatzerprobte Drohnensysteme schnell und in grosser Stückzahl bereitstellen zu können», sagte sie mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Iran. Ziel des Drohnen-Deals sei es, die nötigen Impulse zu geben, um Investitionen und Produktion entscheidend zu steigern. (sda/dpa)

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