Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk bei einer Pressekonferenz. Bild: keystone

Polen kündigt erste Manöver der «Koalition der Willigen» an

Erste Militärmanöver der «Koalition der Willigen» zur Unterstützung der Ukraine sollen in diesem Herbst in Polen stattfinden. Das kündigte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk in Paris an, nachdem die Staatengruppe am Vortag in der französischen Hauptstadt getagt hatte.

Mehr «International»

Tusk nannte Truppen aus Frankreich und Grossbritannien als internationale Teilnehmer. Die polnischen Streitkräfte seien Teilnehmer und Gastgeber.

Die Manöver sollten die Koalition auf «konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für die Region vorbereiten», sagte Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag erstmals von gemeinsamen Übungen gesprochen.

Die sogenannte Koalition der Willigen plant eine multinationale, von Europa geführte und von den USA unterstützte Truppe. Sie soll nach einem Ende des russischen Angriffskrieges helfen, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Die Bemühungen um ein Kriegsende sind aber seit Monaten festgefahren. (sda/dpa)