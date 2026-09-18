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Saudi-Arabien stoppt Öl-Lieferungen an europäische Raffinerien

Saudi-Arabien schränkt Öl-Lieferungen nach Europa ein – mindestens 2 Raffinerien betroffen

18.09.2026, 14:1818.09.2026, 14:35

Die saudische Erdölfördergesellschaft hat mindestens zwei Ölraffineriekunden in Europa mitgeteilt, dass man im nächsten Monat kein Rohöl liefern werde. Das meldet Bloomberg unter Berufung auf mehrere mit dem Beschluss vertraute Quellen.

Die wichtige Ost-West-Pipeline, die unter Umgehung der faktisch blockierten Strasse von Hormus grosse Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann, war kürzlich nach Drohnenangriffen auf die Leitung vorsorglich stillgelegt worden. Sie soll innerhalb weniger Tage teilweise wieder in Betrieb genommen werden und innerhalb von sechs Wochen vollständig betriebsbereit sein, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber «Bloomberg».

Seit Beginn des Iran-Kriegs und der darauffolgenden weitestgehenden Blockade der für den globalen Ölhandel wichtigen Meerenge durch iranische Drohungen und Angriffe auf Schiffe versucht das Königreich, mit Hilfe der Pipeline einen noch grösseren Einbruch seiner Ölexporte zu verhindern.

Der Pipeline-Stopp löste bei einigen Aramco-Kunden Panikkäufe aus, schreibt «Bloomberg» weiter. So habe das polnische Unternehmen Orlen SA mehr als zehn Ausschreibungen veröffentlicht, um alternative Lieferquellen zu sichern. (dab/hkl)

US-Minister: Saudische Pipeline «sehr bald» wieder in Betrieb
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mnu
18.09.2026 14:40registriert September 2022
Schon interessant, wie damals beim (abgelehnten) CO2 Gesetz wegen paar Rappen getäubelt wurde (diese hätten den Umstieg schon früher beschleunigt). Jetzt ist der Aufschlag ein Vielfaches und das Geld geht direkt an die Mineralölkonzerne/Förderländer.
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Snowy
18.09.2026 14:56registriert April 2016
Schade um die Menschen, welche abhängig sind von Vermietern mit Verbrenner-Heizungen aufgrund des krass dysfunktionalen Mietmarkts.

Nicht schade um all die Menschen, die noch in den letzten zwei Jahren stolz einen Vebrenner neu gekauft haben, weil "Emotionen" weisch.
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Heini Hemmi
18.09.2026 14:57registriert November 2017
Wenn die Ölkrise Trump aus dem Weissen Haus fegt, zahle ich gerne auch 4 Stutz für den Liter Most.
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