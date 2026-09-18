Saudi-Arabien schränkt Öl-Lieferungen nach Europa ein – mindestens 2 Raffinerien betroffen

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Die saudische Erdölfördergesellschaft hat mindestens zwei Ölraffineriekunden in Europa mitgeteilt, dass man im nächsten Monat kein Rohöl liefern werde. Das meldet Bloomberg unter Berufung auf mehrere mit dem Beschluss vertraute Quellen.

Die wichtige Ost-West-Pipeline, die unter Umgehung der faktisch blockierten Strasse von Hormus grosse Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann, war kürzlich nach Drohnenangriffen auf die Leitung vorsorglich stillgelegt worden. Sie soll innerhalb weniger Tage teilweise wieder in Betrieb genommen werden und innerhalb von sechs Wochen vollständig betriebsbereit sein, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber «Bloomberg».

Seit Beginn des Iran-Kriegs und der darauffolgenden weitestgehenden Blockade der für den globalen Ölhandel wichtigen Meerenge durch iranische Drohungen und Angriffe auf Schiffe versucht das Königreich, mit Hilfe der Pipeline einen noch grösseren Einbruch seiner Ölexporte zu verhindern.

Der Pipeline-Stopp löste bei einigen Aramco-Kunden Panikkäufe aus, schreibt «Bloomberg» weiter. So habe das polnische Unternehmen Orlen SA mehr als zehn Ausschreibungen veröffentlicht, um alternative Lieferquellen zu sichern. (dab/hkl)