Eine Gruppe von Menschen benutzen Kerzen in einer Kneipe in Galizien, Spanien. Bild: keystone

«Seltenes atmosphärisches Phänomen» – was bisher über die Stromausfall-Ursache bekannt ist

Am Montag um 12.30 Uhr Ortszeit gab es in Spanien und Portugal einen weitreichenden Stromausfall. Auch Teile von Südfrankreich und Andorra waren kurzzeitig betroffen. Heute Morgen gegen 6 Uhr waren 99 Prozent der Stromversorgung in Spanien wiederhergestellt, auch das portugiesische Stromnetz hat sich wieder stabilisiert. Was genau den Kollaps auslöste, ist Gegenstand von Untersuchungen. Ein Überblick.

Das sagt die spanische Regierung

Eine konkrete Ursache für den Mega-Blackout nannte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez in einer abendlichen Ansprache nicht. Man schliesse keine Möglichkeit aus, sagte er.

Pedro Sanchez hat den Grund für die Ursache noch nicht gefunden. Bild: keystone

Spaniens nationales Institut für Cybersicherheit hatte laut der Zeitung «El País» mitgeteilt, es untersuche, ob ein Hackerangriff hinter dem Stromausfall stecken könne. Nach Angaben des portugiesischen EU-Ratspräsidenten António Costa gibt es derzeit aber keinen Hinweis auf eine solche Cyberattacke.

Und Portugal?

Nicht viel konkreter wurden die Verantwortlichen im Nachbarland. Die Probleme in Portugal seien durch eine Störung im spanischen Stromnetz verursacht worden, heisst es.

REN (Red Eletrica Nacional), der wichtigste Stromversorger in Portugal, erklärte gegenüber der BBC, der Ausfall sei durch «extreme Temperaturschwankungen im Landesinneren Spaniens» verursacht worden. Es habe anomale Schwingungen in den Hochspannungsleitungen (400 kV) gegeben, ein Phänomen, das als «induzierte atmosphärische Vibration», also ein «seltenes atmosphärisches Phänomen» bekannt ist. Spanien hat auf diese Berichte noch nicht reagiert.

Die Regierungen in Madrid und Lissabon kündigten Krisensitzungen an, um das Ausmass des Vorfalls und mögliche strukturelle Schwächen zu analysieren.

Hier jubeln die Menschen nach dem Ende des Stromausfalls Video: watson/Michael Shepherd

Rätsel für die Experten und Expertinnen

Kristian Ruby, Chef des europäischen Stromwirtschaftsverbands Eurelectric, hingegen erklärte der BBC, ein Problem an der Stromverbindung zwischen Frankreich und Spanien habe zum Ausfall beigetragen.

Der österreichische Krisenvorsorge-Experte Herbert Saurugg teilte seine Einschätzungen gegenüber dem Blick: «Es dürfte irgendwo eine Instabilität gegeben haben, wodurch Teile des Systems nicht mehr im Gleichgewicht waren. Dadurch fährt das System vorsichtshalber automatisch runter.» Für Sarugg das wahrscheinlichste Szenario: «Schaut man sich die Strompreise aktuell an, ist Strom fast schon für null Euro zu haben. Das aktuelle Wetter hat zu viel Photovoltaik-Strom geführt. Das wiederum könnte zu einer Überlastung geführt haben.»

Der Stromausfall sei das Albtraumszenario eines jeden Elektroingenieurs, sagt Paul Cuffe, Assistenzprofessor an der School Electronic Engineering am University College Dublin gegenüber wired.

Die Ursache sei schwierig auszumachen. «Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen», sagt Cuffe. Beide Netze des Landes werden zwar von nationalen Betreibern betrieben, erklärt er. Aber sie sind als synchronisiertes Netz miteinander verbunden, was bedeutet, dass bei einem Ausfall des einen Netzes auch das andere ausfällt - sodass es nicht völlig unerwartet ist, dass das eine Land dem anderen die Schuld gibt. (sda/dpa/les)