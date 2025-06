Von wegen Boykott: Schweizer kaufen weiterhin fleissig US-Produkte

Dabei gaben Mitte Mai noch über 60 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten gemäss einer Galaxus-Studie an, als Reaktion auf US-Strafzölle vermehrt europäische Produkte zu kaufen – zumindest, solange der Preis stimmt. In der Schweiz erklärten gerade einmal 10 Prozent, dass sie «sehr wahrscheinlich» bereit wären, einen höheren Preis für Nicht-US-Produkte zu akzeptieren.(pre/sda)

Den Hauptgrund hinter dem schwachen Rückgang sieht Galaxus in den Einkaufsgewohnheiten der Kundschaft. Aber auch Unwissen über die Herkunft der Marken könnte laut dem Online-Händler eine Rolle spielen, dass die Menschen an Produkten von US-Konzernen festhalten. Ein weiterer Grund könnte auch die emotionale Bindung sein. Diese dürfte laut Galaxus etwa bei Marken wie Apple oder Nike eine Rolle spielen.

Ausgewertet wurden dabei den Angaben nach Produkte, deren Markeninhaber den Hauptsitz in den USA haben – unabhängig vom Produktionsort. In die Analyse seien die 1000 meistverkauften Marken des vergangenen Jahres eingeflossen.

Gemäss den am Freitag veröffentlichten Verkaufsdaten von Galaxus und Digitec lag der Anteil amerikanischer Marken im Mai bei 17,6 Prozent. Das ist nur ein kleines Minus im Vergleich zum Vorjahresanteil von 18,3 Prozent. Ein Boykott von US-Waren, wie ihn Medien anhand von Umfragen erwartet hatten, sei damit ausgeblieben, erklärte die Migros-Tochter in einem Communiqué.

Pringles, Snickers, Mars und Co. – US-Produkte werden in der Schweizer kaum boykottiert.

