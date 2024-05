Schüsse in London – drei Erwachsene und ein Kind verletzt

Mehr «International»

In London sind vier Menschen angeschossen worden, darunter ein Kind. Die Polizei wurde am Mittwochabend an den Tatort in der Nähe eines Restaurants gerufen und fand die Verletzten mit Schusswunden.

Alle seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Metropolitan Police in der Nacht zum Donnerstag mit. Das Kind sei in einem kritischen Zustand. Die Hintergründe der Tat, die sich im Nordosten der britischen Hauptstadt ereignete, waren zunächst unklar.

«Wir verstehen, dass Londoner schockiert sein werden über das, was heute Abend passiert ist», teilte Deputy Assistant Commissioner Matt Ward mit. «Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen.» Ermittler arbeiteten daran, die Umstände des Falls zu klären. (sda/dpa)