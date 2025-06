Antiker Marmorkopf bei Ausgrabungen am Trajansforum in Rom entdeckt

Wen die Skulptur darstellen soll, ist noch unbekannt. Bild: sc/twitter

Bei Ausgrabungen im Bereich des Trajansforums im Zentrum von Rom ist ein grosser Marmorkopf aus altrömischer Zeit aufgetaucht. Dabei handelt es sich um ein männliches Gesicht mit üppigem Haar und eindringlichem Blick, das jahrhundertelang unter dem Platz des Trajansforums vom Lauf der Zeit bewahrt wurde, kündigte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri in einem Facebook-Post am Samstag an.

«Die Ewige Stadt hört nie auf zu überraschen. Unter unseren Füssen lebt jeden Tag eine jahrtausendealte Geschichte weiter, die die Welt immer wieder aufs Neue fasziniert», erklärte der Bürgermeister.

Der faszinierender Fund stammt aus einem Gebiet, in dem einst das monumentale Tor «Porticus Trisigmentata» stand – mit fast zwölf Meter hohen monolithischen Säulen. Die Archäologen arbeiten daran, die Identität der Skulptur zu bestimmen.

Das Trajansforum gehört zum Gebiet Kaiserforen (lateinisch: Fora Imperatorum, italienisch: Fori Imperiali), einer Gruppe monumentaler Platzanlagen im antiken Rom, die zwischen dem 1. Jahrhundert v. Chr. und dem 2. Jahrhundert n. Chr. von verschiedenen römischen Kaisern errichtet wurden. Sie liegen direkt neben dem älteren «Forum Romanum» und dienten sowohl politischen als auch repräsentativen Zwecken. (sda/apa)