«Besessen von Verschwörungen» – Erzbischof warnt vor Spekulationen über Kate

So. Kate ist wieder da. ABER NEIN, das Internet will's ANDERS 🙄😖

Screw this Royal Bullshit – #KateGate und Co. aus der Sicht eines Briten

Über den Zustand von Kate, die mit Thronfolger Prinz William verheiratet ist, war seitdem viel spekuliert worden. Zuletzt berichtete die Zeitung «Mirror», dass bis zu drei Beschäftigte der privaten Klinik, in der Kate behandelt wurde, versucht haben sollen, ihre Krankenakte einzusehen. Das Krankenhaus kündigte eine Untersuchung an. (saw/sda/dpa)

Auch Oppositionsführer Keir Starmer rief dazu auf, die künftige Königin in Ruhe zu lassen. «Sie hatte eine schwierige Operation und das Anrecht auf Privatsphäre» , sagte der Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei.

Dass sich Spekulationen und Verschwörungstheorien schnell verbreiten, liegt nach seiner Einschätzung am Internet.

«Es ist egal, um wen es geht: Menschen sollte es erlaubt sein, dass sie krank sind, operiert werden, was auch immer es ist, und ihr Leben in Ruhe zu leben, ohne dass jeder von ihnen verlangt, jeden zweiten Tag etwas zu beweisen», sagte Welby.

«Ich glaube, wir sind besessen von Verschwörungen und haben wenig Verständnis für die, die in den Mittelpunkt der Nachrichten geraten», sagte das geistliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche, Justin Welby, am Donnerstag dem Sender Times Radio.

