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Irland will auch ESC 2027 boykottieren

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Irland will auch ESC 2027 boykottieren

Aus Protest gegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg wird Irland auch am ESC 2027 nicht teilnehmen.
17.09.2026, 14:3917.09.2026, 14:39

Der Sender RTÉ teilte in einer Erklärung mit, dass seine Position zur Teilnahme unverändert bleibe und verwies auf einen anhaltenden Verlust von Menschenleben in Gaza und die dortige humanitäre Krise. Beim vorigen ESC in Wien hatte Irland gemeinsam mit vier anderen Ländern wegen der umstrittenen Teilnahme Israels nicht teilgenommen.

epa11331209 Bambie Thug representing Ireland with the song Doomsday Blue performs on stage during the first dress rehearsal before the final of the 68th edition of the Eurovision Song Contest (ESC) at ...
2024 hatte Irland noch am ESC teilgenommen – damals repräsentierte das Land Bambie Thug.Bild: keystone

Eine ähnliche Entscheidung für 2027 hatte bereits die in den Niederlanden für den ESC verantwortliche Rundfunkgesellschaft Avrotros angekündigt. Dort ist noch unklar, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk NPO einen anderen Sender findet, der die Auswahl eines ESC-Beitrages sowie die Ausstrahlung des Wettbewerbs übernehmen will. (hkl/sda/dpa)

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