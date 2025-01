«Mach schon, du Monster!»: Pizzeria hat genug von Banausen und will 100 Pfund für Hawaii

Das Vorgehen des Restaurants liess eine seit langem schwelende Diskussion erneut aufflammen, in der sogar der frühere britische Finanzminister Ed Balls sich zur Äusserung hinreissen liess, dass Ananas auf Pizza entsetzlich sei. Das Restaurant selbst erklärte am Mittwoch auf Facebook:

Eine Pizzeria in Grossbritannien verrechnet für die Bestellung einer Pizza mit Ananas 100 Pfund. Damit entfacht erneut der Streit, ob die Frucht auf eine Pizza gehört.

Pizza Hawaii kannst du haben in der nordenglischen Pizzeria – aber du wirst als Monster betitelt und zahlst mehr als 100 Stutz.

44 mutmassliche Vergewaltiger in Indien festgenommen

Die Polizei im südindischen Bundesstaat Kerala ermittelt gegen 59 Männer, die in einem Zeitraum von fünf Jahren dieselbe Frau vergewaltigt haben sollen. Von den Verdächtigen seien bisher 44 festgenommen worden, berichteten der Sender NDTV und weitere indische Medien unter Berufung auf die Polizeichefin des Distrikts Pathanamthitta in Kerala, Ajeetha Begum. Es würden Anstrengungen unternommen, die übrigen ausfindig zu machen. Zwei von ihnen seien wahrscheinlich im Ausland. Ihre Behörde könnte Interpol in diesem Fall bitten, die zwei Männer zur internationalen Fahndung ausschreiben zu lassen, wurde Begum zitiert.