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Neue Waldbrände wüten in Südeuropa – Tausende Menschen evakuiert

A fire burns in the forest near Blagon, during wildfires in southwestern France, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Wildfires
In Südeuropa sind neue Waldbrände ausgebrochen.Bild: Keystone

Frankreich, Spanien, Türkei, Griechenland: Neue Waldbrände flammen in Südeuropa auf

Von einer Hitzewelle und kräftigem Wind angefachte Brände greifen in Südeuropa um sich und treiben zahlreiche Menschen aus ihren Häusern.
30.07.2026, 03:1830.07.2026, 03:29

In Frankreich, Spanien, Griechenland und der Türkei flammten neue Brände auf, Tausende weitere Menschen wurden evakuiert.

Allerdings konnten in Frankreich und Spanien dort, wo es gelungen war, die Flammen einzugrenzen, Evakuierte in ihre Häuser zurückkehren.

Eine Übersicht.

Inhaltsverzeichnis
Frankreich
Spanien
Griechenland
Türkei

Frankreich

In mehreren Regionen Frankreichs brachen erneut Waldbrände aus. Betroffen ist im südfranzösischen Departement Var der Bereich der Kleinstadt Brignoles. Dort mussten 600 bis 700 Menschen evakuiert werden. Ein erneutes Feuer wurde auch aus dem Wald von Fontainebleau südlich von Paris gemeldet. Ein grösserer Brand brach im Burgund in Couchey in der Nähe der Grossstadt Dijon aus. Wegen des gesundheitsgefährdenden Rauchs wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich möglichst nicht draussen aufzuhalten und Türen und Fenster geschlossen zu halten.

An der Atlantikküste bei Bordeaux, wo die bislang massivsten Brände der Saison in Frankreich auf einer Fläche von 42.000 Hektar gewütet hatten, konnte die Feuerwehr ein erneutes Ausbreiten des Brandes mit einem Grossaufgebot verhindern. Die Präfektur äusserte die Hoffnung, «eine Rückkehr zur Normalität für die Einwohner und die Unternehmen, die ihrer Arbeit nachgehen müssen, ins Auge fassen zu können». 224.000 Menschen waren in der Region evakuiert worden.

Firefighters work to extinguish a fire in the forest near Blagon, during wildfires in southwestern France, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Wildfires
In mehreren Regionen Frankreichs brachen erneut Waldbrände aus.Bild: keystone

Spanien

In Spanien ist nun in einem Nationalpark an der Grenze zu Portugal ein grosses Feuer ausgebrochen. Wegen erheblichen Risiken für die Anwohner seien zwölf Ortschaften rund um die Gemeinde Fermoselle innerhalb des Parque Nacional Arribes del Duero evakuiert worden, teilte die Regionalregierung der Gemeinschaft Kastilien und León mit. Rund 950 Menschen wurden in der betroffenen Region im Nordwesten Spaniens laut Medienberichten in Sicherheit gebracht.

In einigen Gebieten Spaniens entspannt sich die Lage inzwischen langsam weiter. Die Evakuierungen und Ausgangsbeschränkungen werden nach und nach aufgehoben. Allerdings dürfen noch rund 9.500 Menschen, alle in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, weiterhin nicht in ihre Häuser zurückkehren.

Griechenland

Mehrere Waldbrände wüten derzeit in Griechenland, der schlimmste im Süden der Insel Kreta. Dort kamen zwei Feuerwehrleute bei Löscharbeiten ums Leben - sie hatten in ihrem Fahrzeug im dichten Rauch die Orientierung verloren.

epaselect epa13140353 A fire burns through low-lying vegetation in Krya Vrysi, Rethymno, Crete, Greece, 29 July 2026. More than 150 firefighters, supported by four helicopters and four firefighting ai ...
Die starken Winde sollen in den kommenden Tagen in weiten Teilen Griechenlands anhalten.Bild: keystone

Der Wind wehte so stark, dass Löschhubschrauber und -flugzeuge wieder abdrehen und landen mussten. Am Abend wurde zusätzlich zu mehreren Bergdörfern auch der bei Urlaubern beliebte Küstenort Agia Galini evakuiert - rund 6.000 Touristen seien betroffen, berichteten griechische Medien. Etwas weiter westlich im Küstenort Agios Pavlos wurden 29 Menschen von der Küstenwache über das Meer in Sicherheit gebracht.

Entwarnung gibt es nicht: Die starken Winde sollen in den kommenden Tagen in weiten Teilen Griechenlands anhalten. Das Bürgerschutzministerium warnt vor anhaltend hoher Waldbrandgefahr.

Türkei

Auch im südtürkischen Antalya bekämpft die Feuerwehr seit Dienstag mehrere Brände in der Touristenregion, von denen ein Grossteil gelöscht werden konnte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Weil die Brände Wohngebiete erreichten, wurden vorsorglich einige Bewohner evakuiert. Der Gouverneur von Antalya, Hulusi Sahin, erklärte als Gründe für die Brände extreme Hitze, starke Winde und trockene Luft.

Ausserdem wurden Brände in den Provinzen Balikesir, Kütahya, Canakkale und Yalova gemeldet, die im Westen der Türkei südlich von Istanbul liegen. Ein weiterer Brand in der Provinz Mugla im Südwesten der Türkei wird derzeit ebenfalls bekämpft. (sda/dpa)

Mehr zu den Waldbränden:

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Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
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Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
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