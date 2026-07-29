Waldbrand auf Kreta – zwei Feuerwehrleute kommen ums Leben

Bei einem Waldbrand auf der griechischen Insel Kreta sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen.

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Der Brand wütet seit den Mittagsstunden in der Region der Ortschaft Nea Krya Vrysi. Die Region liegt im gebirgigen Hinterland im südlichen Teil der Insel.

Auch die grosse griechische Insel Kreta leidet derzeit unter Bränden. Bild: keystone

Die beiden Einsatzkräfte seien in ihrem Fahrzeug von den Flammen eingeschlossen worden, berichtete der Sender ERTNews. Der Bürgermeister einer nahe gelegenen Ortschaft bestätigte dem Sender, die beiden Feuerwehrleute hätten im dichten Rauch die Orientierung verloren und seien in ihrem Fahrzeug von den Flammen umzingelt worden.

Waldbrand wütet seit den Mittagsstunden

Die Feuerfront soll mittlerweile rund 15 Kilometer lang sein. Wegen der raschen Ausbreitung der Flammen und starker Winde wurden bereits fünf Ortschaften evakuiert. Mehr als 100 Feuerwehrkräfte sind im Einsatz. Vier Löschhubschrauber und vier Löschflugzeuge mussten jedoch wieder abdrehen, weil der Wind in der Region zu stark ist. Videos von Anwohnern in sozialen Medien zeigen, wie Sturmböen die Flammen und den Rauch vorantreiben.

Für weite Teile Griechenlands warnt das Ministerium für Bürgerschutz vor sehr hoher Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen. Die für die Jahreszeit typischen starken Meltemi-Winde aus Norden erhöhen die Gefahr grossflächiger Feuer, die nur schwer unter Kontrolle zu bekommen sind. (sda/dpa)