Bootskollision vor Cannes: Zehn Verletzte, ein Vermisster

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Bei der Kollision einer Luxusyacht mit einem Schlauchboot vor der französischen Mittelmeerküste sind zehn Menschen verletzt worden. Vier von ihnen schweben in Lebensgefahr. Ein Mann Mitte 20 wird vermisst, wie die französische Seepräfektur des Mittelmeers mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 23.00 Uhr südlich des Golfs von La Napoule, westlich von Cannes.

In Cannes hat sich ein Bootsunglück ereignet. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Beteiligt waren eine etwa zehn Meter lange Luxusyacht und ein Schlauchboot mit festem Rumpf. Insgesamt befanden sich 21 Menschen auf den beiden Booten. Unter den Verletzten sind nach Angaben der Tageszeitung «Le Monde» mehrere Jugendliche.

Der Vermisste war nach Angaben des Fernsehsenders «France 3» an Bord des Schlauchboots. Nach ihm wurde mit einem Hubschrauber und mehreren Booten gesucht. Die Suche nach dem Mann blieb erfolglos. Die Ursache des Zusammenstosses war zunächst unklar. (dab/sda/dpa)