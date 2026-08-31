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Frankreichs Ex-Premier Balladur mit 97 Jahren gestorben

Frankreichs Ex-Premier Balladur mit 97 Jahren gestorben

31.08.2026, 22:3231.08.2026, 22:32

Der konservative frühere französische Premierminister Édouard Balladur ist tot. Balladur, der von 1993 bis 1995 Premier in Frankreich war, starb am Montag im Alter von 97 Jahren, wie seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Präsident Emmanuel Macron würdigte Balladur auf der Plattform X als einen «anspruchsvollen, besonnenen und engagierten Diener seines Landes», dem Frankreich am Herzen gelegen habe.

epa08670485 (FILE) Former French Prime Minister Edouard Balladur arrives for a ceremony at the Elysee Palace in Paris, France, 29 April 2009 (reissued 15 September 2020). According to media reports, E ...
Édouard Balladur ist tot.Bild: keystone

Balladur begann seine politische Karriere als enger Vertrauter des späteren Präsidenten Georges Pompidou, den er als Generalsekretär in den Élysée-Palast begleitete.

Unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand wurde Balladur Premier, nachdem das konservative Lager die Parlamentswahlen gewonnen hatte. Am meisten bleibt Balladur den Menschen in Frankreich im Gedächtnis, weil er 1995 in offener Konkurrenz zum konservativen Parteichef Jacques Chirac in den Präsidentschaftswahlkampf zog. Lange sah es nach einem Sieg von Balladur aus, am Ende aber zog Chirac mit Vorsprung in die zweite Runde ein und entschied die Wahl für sich gegen den sozialistischen Kandidaten Lionel Jospin. Diese Rivalität spaltete die Konservativen nachhaltig und bedeutete das Ende von Balladurs Karriere.

Nach seinem Rückzug aus der Politik geriet Balladur in den Verdacht, seinen Präsidentschaftswahlkampf durch Schmiergelder aus Rüstungsverträgen mit Pakistan heimlich finanziert zu haben. Er wurde 2021 jedoch vom Gerichtshof der Republik freigesprochen. (hkl/sda/dpa)

Frankreichs Ex-Premier Balladur freigesprochen
Frankreichs Ex-Premier Balladur freigesprochen
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