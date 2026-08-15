Neuer Waldbrand im Südwesten Frankreichs – Region kommt nicht zur Ruhe

Mehr «International»

Der Südwesten Frankreichs kommt nicht zur Ruhe: Nur wenige Wochen nach verheerenden Waldbränden hat sich ein neues Feuer bei Luglon im Département Landes ausgebreitet. Der Brand war am Donnerstag ausgebrochen und hat laut dortiger Präfektur inzwischen rund 1'600 Hektar Wald und Buschland erfasst. Etwa 650 Menschen wurden vorsorglich evakuiert.

Eine Drohne filmt den Waldbrand in der Nähe von Luglon und Garein. Bild: www.imago-images.de

Die rund 100 Kilometer südöstlich von Arcachon gelegene Gemeinde liegt mitten in einem weitläufigen See-Kiefer-Waldgebiet. Nach Angaben der Behörden wurde bislang kein Wohnhaus von den Flammen erfasst.

Löschhubschrauber aus Australien im Einsatz

Laut Angaben der Behörden sind rund 550 Feuerwehrleute im Einsatz. Unterstützt werden sie aus der Luft unter anderem von Canadair-Löschflugzeugen. Auch ein aus Australien ausgeliehener Schwerlasthubschrauber vom Typ Chinook CH-47D sei laut dem Fernsehsender BFMTV im Einsatz. Er kann bis zu 11'300 Liter Wasser aufnehmen und damit fast doppelt so viel wie ein Canadair-Löschflugzeug.

Der neue Brand trifft eine Region, die von den schweren Feuern des Sommers noch gezeichnet ist. Ende Juli waren bei Biscarrosse im Département Landes rund 3'700 Hektar und bei Saumos im benachbarten Département Gironde etwa 42'000 Hektar verbrannt. (hkl/sda/dpa)