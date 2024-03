Emmanuel Macron lässt auf Fotos seine Muskeln spielen

Daraufhin trafen sich am vergangenen Freitag zunächst Macron und Scholz in Berlin, später stiess dann auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk dazu.

Zuletzt hatte es insbesondere zwischen Berlin und Paris offenen Streit wegen der Ukraine-Politik gegeben. Während Macron das Entsenden von Bodentruppen vor gut drei Wochen erstmals öffentlich nicht ausschloss, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ihm in den Tagen darauf mehrfach widersprochen und gesagt, er werde keine Bundeswehrsoldaten in die Ukraine entsenden.

Dass Macron auch abseits der politischen Bühne mit harten Bandagen kämpft, zeigt er auf zwei Schwarz-Weiss-Fotos, die seine persönliche Fotografin Soazig de la Moissonnière auf Instagram veröffentlichte. Mit offenbar vor Anstrengung verzerrtem Gesicht schlägt Macron auf einen Boxsack ein. Sein Bizeps ist dabei stark angeschwollen. Kurz nach der Veröffentlichung trendete das Schlagwort «Rocky» auf sozialen Medien, wohl in Anlehnung an die Filmreihe «Rocky» mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle.

Emmanuel Macron lässt die Muskeln spielen – nicht nur politisch. In den vergangenen Wochen hatte Frankreichs Präsident mit seinen Aussagen zur Ukraine-Strategie grosses Aufsehen und teils scharfe Kritik ausgelöst. Die Entsendung von Bodentruppen in das von Russland angegriffene Land schliesst Paris unter seiner Führung nicht mehr aus.

China hat erstmals seit Längerem wieder eine deutlich erhöhte Zahl von Kampfflugzeugen in den Luftraum vor Taiwans Küste geschickt. In den zurückliegenden 24 Stunden seien 32 Flugzeuge und 5 Schiffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee gesichtet worden, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium in Taipeh am Donnerstagmorgen (Ortszeit) mit. 20 Jets überflogen demnach die inoffizielle Mittellinie der an der engsten Stelle nur rund 130 Kilometer breiten Meerenge zwischen Taiwan und China (Taiwanstrasse) und drangen über den Süden und Osten in die Luftraumüberwachungszone der Inselrepublik ein. Laut dem Ministerium antwortete das Militär unter anderem mit dem Einsatz von Flugzeugen und Schiffen auf die Aktivitäten der Chinesen.