Macron beschwichtigt: «Kein Ärger zwischen Bundeskanzler und mir»

In der Frage von Bodentruppen beharrte Macron auch nach dem Gespräch mit Scholz weiter auf seinem Standpunkt. «Vielleicht wird es irgendwann – ich wünsche es nicht, werde es nicht initiieren – notwendig sein, Operationen vor Ort zu haben, wie auch immer sie aussehen mögen, um den russischen Kräften entgegenzuwirken. Die Stärke Frankreichs ist, dass wir das tun können», sagte der Präsident. «Unsere Pflicht ist es, uns auf alle Szenarien vorzubereiten.» Es wäre ein Fehler, dies nicht zu tun. «Ich bin übrigens davon überzeugt, dass in einigen dieser Szenarien jeder, der mit seinem Modell dazu in der Lage ist, seine Verantwortung übernehmen würde.»

Das Treffen mit Scholz am Freitag, dem sich ein Dreier-Gespräch mit dem neuen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk anschloss, war auf eine von Macron organisierte Ukraine-Konferenz vor drei Wochen gefolgt, die in einem Eklat endete. Während Macron das Entsenden von Bodentruppen erstmals öffentlich nicht ausschloss, hatte Scholz ihm in den Tagen darauf mehrfach widersprochen und gesagt, er werde keine Bundeswehrsoldaten in die Ukraine entsenden.

Boeing von United Airlines verliert Rumpfteil im Flug – Fall Neuseeland wird überprüft

Die Vorfälle bei Boeing-Flugzeugen reissen nicht ab: Eine Passagiermaschine verlor am Freitag ein Rumpfteil. Am Montag sank eine andere Maschine auf dem Weg nach Neuseeland abrupt ab, was zu Verletzten führte. Nun wurde eine Überprüfung von Pilotensitzen eingeleitet.

Eine Passagiermaschine von United Airlines hat am Freitag im Flug eine Abdeckung an ihrem Rumpf verloren. Der Schaden an der Boeing 737-800 sei erst am Boden nach der problemlosen Landung in der Stadt Medford im Bundesstaat Oregon festgestellt worden, teilte United mit. Zuvor hatte die Lokalzeitung «Rogue Valley Times» ein Augenzeugen-Foto veröffentlicht, auf dem freiliegende Mechanik zu sehen war.