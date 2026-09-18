Hier war die Beziehung der beiden noch in Ordnung: Marine Le Pen und ihr politischer Ziehsohn Jordan Bardella im Juni 2024. Bild: keystone

Königsmord bei Frankreichs Rechten: Le Pen und Bardella kämpfen um die Macht

Sie galten als das Dream Team der französischen Rechten, doch jetzt häufen sich die Spannungen zwischen Marine Le Pen und Jordan Bardella. Mit Folgen für die Präsidentschaftswahl.

Stefan Brändle Folge mir

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Françoise Fressoz, eine der subtilsten «Federn» im Pariser Journalismus, schrieb in der Mittwochausgabe von «Le Monde» für einmal Klartext: Im Rassemblement National (RN) hänge ein «Geruch von Königsmord» in der Luft. Wer der Mörder ist und wer das Opfer, lässt sie pikanterweise offen: Denkbar sind beide Varianten.

Zielt Marine Le Pen auf ihren erst 31-jährigen Ziehsohn Jordan Bardella, weil der selber für das Elysée kandidieren wollte? Oder sinnt der nominelle RN-Vorsteher auf Rache, weil sie seine ausgereiften Pläne für den Präsidentenpalast «brutal» (Fressoz) absägte?

Gegen aussen lässt sich das Duo nichts anmerken. Brav verfolgte Bardella am Sonntag in Hénin-Beaumont (Nordfrankreich) Le Pens grossinszenierte Rückkehr aus der Sommerpause. Sein Lächeln blieb aber verkrampft, auch als ihm Le Pen (58) zu seinem 31. Geburtstag gratulierte. Die Gestensprache sagte alles: Die beiden Rechtsaussen, die sich bei den Wahlen 2027 den Präsidenten- und den Premierministerposten aufteilen wollten, können nicht mehr miteinander.

Jordan Bardella applaudiert Marine Le Pen in Hénin-Beaumont. Bild: Jean-François Badias

Begonnen hatte es am 7. Juli, als ein Gericht Le Pen trotz ihrer Verurteilung wegen Veruntreuung die Kandidatur erlaubte. Die RN-Gründerin fuhr schnurstracks an den Parteisitz im schicken Westteil von Paris und liess verlauten, sie kandidiere für das allmächtige Amt der Staatspräsidentin. Und das, obwohl sie eventuell noch vor den Wahlen eine elektronische Fussfessel anlegen muss. Dagegen laufen noch Rekurse.

Umfrageführer Bardella, der sich bereits im Wahlkampf, wenn nicht im Elysée gewähnt hatte, konnte seinen Ärger nicht verbergen. Er verschwand von der Bildfläche. In Monaco tröstete er sich mit seiner neuen Liebschaft, der Aristokratin Maria-Carolina von Bourbon-Sizilien.

Le Pen versammelt die Familie um sich

Zurück in Paris, erfuhr Bardella am Parteisitz, dass seine politische Patin Le Pen ihre abtrünnige, einst heftig zerstrittene Nichte Marion Maréchal in den Kreis der Familie zurückgeholt habe. Bardella deklamierte erbost: «Sie oder ich!», und verliess die Sitzung.

Die Wut des von der Politik verwöhnten Beaus rührt daher, dass er befürchten muss, noch hinter Maréchal ins dritte Glied abgedrängt zu werden. Aber so ist nun einmal bei den Le Pens: Zum Schluss setzt sich stets die Familie durch. Auch Marie-Caroline Le Pen, eine Schwester von Marine, ihr Mann Philippe Oliver und seine Tochter Nolwenn engagieren sich heute für «Marine» im Präsidentschaftswahlkampf.

Bardella darf noch den Statisten spielen. Dabei hatte der populärste Politiker Frankreichs in den Meinungsumfragen sogar vor Le Pen geführt – unter anderem, weil er einen weniger belasteten Namen hat. Zudem gibt er sich weniger rechtsradikal als Le Pen, die jüngst das landesweite Verbot des islamischen Kopftuchs aus der Trickkiste ihres verstorbenen Vaters Jean-Marie geholt hat. Bardella fährt einen rechtskonservativen Kurs und ist bedeutend wirtschaftsliberaler als seine politische Übermutter.

Aber eben: Der RN gehört nun einmal der Le-Pen-Dynastie. Um ihre Macht und ihren Kurs abzusichern, servierte die selbsternannte Kandidatin den RN-Wirtschaftsberater François Durvye ab. Er hatte Bardellas arbeitgeberfreundliche Positionen massgeblich beeinflusst.

Durvye pflegte auch Kontakte zu den konservativen Republikanern, und auch Bardella wollte sie ausbauen, um seine Wählerbasis zu erweitern. Damit hätte er seine Chancen erhöht, im zweiten Wahlgang – zum Beispiel gegen einen Linkskandidaten wie Jean-Luc Mélenchon – mehr als 50 Prozent Stimmen zu machen.

Die Favoritin gibt sich siegessicher

Marine Le Pen denkt hingegen nicht über ihre Partei hinaus. Sie gibt sich wie schon bei ihren drei vorhergehenden Präsidentschaftsanläufen sehr siegessicher. Denn diesmal werden ihr für den ersten Wahlgang 35 Prozent Stimmen gutgeschrieben, mehr als doppelt so viele wie allen anderen Konkurrenten. Dies und die gereizte Stimmung im Land sollten ihr genügen, um im zweiten Wahlgang erstmals die Schallgrenze von 50 Prozent zu überwinden, meinen die Politwissenschafter.

Marine Le Pen lässt sich bei ihrer Rückkehr aus der Sommerpause von ihren Anhängern feiern. Bild: Jean-François Badias

Anfang dieser Woche hat Le Pen aber in einer Umfrage erstmals zwei Prozent eingebüsst. Das ist nicht viel, aber es könnte eine Trendwende einläuten, wenn Bardella noch ganz abspringen sollte. Der Name Le Pen ist nun einmal kein Magnet; und falls die Kandidatin gezwungen wäre, das Wahlkampffinale mit einer elektronischen Fussfessel zu beenden, könnte sie das weitere Stimmen kosten.

Vorläufig liegt sie bequem in Führung. Das verdankt sie allerdings auch der Kandidatenschwemme der Mitteparteien. Bringen die Linke oder die Republikaner noch Vorwahlen und eine Einheitskandidatur zustande – immerhin bleiben sieben Monate bis zur Wahl –, könnte es für Le Pen noch eng werden. Dann werden im RN unweigerlich Fragen laut, warum Le Pen die Kandidatur nicht Bardella überlassen habe. Aber derzeit stehen die Zeichen in der Partei eher auf Königsmord. (schweizheute.ch)