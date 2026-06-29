Berichte: Schwere Explosion in Monaco, Verdächtiger Mann auf der Flucht

Schwere Explosion in Monaco – verdächtiger Mann auf der Flucht

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Dieses Bild, welches in den sozialen Medien kursiert, soll den Ort der Explosion zeigen. Bild: x.com

Am Montagabend ist es laut mehreren Medienberichten aus Frankreich in Monaco zu einer schweren Explosion gekommen. So schreibt BFM TV, dass ein Mann kurz vor der Explosion einen Rucksack am Ort der Detonation platziert habe und anschliessend geflohen sei. Der Sender TF1-LCI schreibt von zwei Taschen, die deponiert wurden.

Die monegassische Regierung bestätigte den Vorfall am späteren Abend. Demnach seien drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Explosion habe sich gegen 21.00 Uhr in einem Wohngebäude an der rue du révérend père Louis Frolla, die entlang der Grenze mit Frankreich verläuft, zugetragen.

Die Fassade des Gebäudes war erst 2024 renoviert worden. Bild: sc/google street view

Erste Berichte der monegassischen Polizei sprächen von Überwachungskameras, die die Tat filmten. Kurz nachdem der Rucksack platziert wurde, hätten mehrere Personen die Umgebung betreten und die Explosion hätte sich ereignet.

Der Verdächtige sei zu Fuss in Richtung des benachbarten Beausoleil geflohen. Seine Identität sei unbekannt. Die zuständige Feuerwehr bestätigte, dass die Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr eintrafen. Die Bevölkerung wird zur Vorsicht aufgerufen. (cpf)

+++ Update folgt +++