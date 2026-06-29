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6 Tote nach Schüssen in Stade: 2 Personen festgenommen

Mindestens 6 Tote nach Schüssen in Jugendeinrichtung in Stade (D) – das ist bekannt

In einer Jugendeinrichtung in der niedersächsischen Stadt Stade sind sechs Menschen getötet worden, weitere Personen wurden verletzt. Laut der Polizei wurde der mutmassliche Schütze festgenommen.
29.06.2026, 13:4729.06.2026, 17:19
Inhaltsverzeichnis
Das ist passiert
Tatort war eine Mutter-Kind-Einrichtung
Das sagen Zeugen
So reagiert die Stadt
Diese Fragen sind noch offen

Das ist passiert

In der Innenstadt von Stade in Niedersachsen sind Schüsse gefallen. Laut der Polizei wurden dabei sechs Personen getötet, mehrere weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Es sei nicht auszuschliessen, dass die Zahl der Todesopfer noch steige. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Alle Toten sind erwachsene, bestätigte die Polizei am Abend in einer Mitteilung.

Laut der Polizei wurden zwei Tatverdächtige festgenommen, darunter soll sich auch der mutmassliche Schütze befinden. Gemäss t-online soll er versucht haben, mit einem Auto zu flüchten. Laut dem Spiegel handle es sich dabei um einen Mann und eine Frau, die beide über 21 Jahre alt seien.

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Das Tötungsdelikt ereignete sich in Stade, westlich von Hamburg.Bild: DPA NWM-TV

Tatort war eine Mutter-Kind-Einrichtung

Laut der Polizei ereignete sich das Tötungsdelikt in einer Jugendhilfeeinrichtung. Dort gebe es Mutter-Kind-Wohngruppen für junge Mütter. Die Polizei rief die Menschen während des Einsatzes dazu auf, den abgesperrten Bereich zu meiden.

Gegen 14.15 Uhr berichtete die Polizei, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatablauf würden andauern.

Nahe dem Tatort befinden sich eine Kita und eine Grundschule. Ein Sprecher der Stadt Stade sagte, für beide Orte habe keine Gefahr bestanden. Die Stadt habe nach den ersten Meldungen umgehend Kontakt zu den Einrichtungen gesucht. Die Kita-Kinder seien zum Zeitpunkt der Schüsse im Gebäude gewesen, sagte der Stadtsprecher. Eltern konnten ihre Schulkinder inzwischen abholen.

Von den Opfern wurden vier im Innern der Einrichtung getötet, eine weitere Person wurde vor dem Gebäude erfolglos reanimiert.

Das sagen Zeugen

«Ich hab’ Schüsse gehört», erzählt Zeuge Vitali Martens, der zu dem Zeitpunkt gerade vom Einkaufen kam, dem «Stader Tageblatt». Dann sah er überall Polizisten. Gegenüber «Focus online» berichtet ein anderer Zeuge, er habe gesehen, wie ein Mann und eine Frau mit einem Auto hätten fliehen wollen. Als sie der Aufforderung eines Polizisten stehenzubleiben nicht Folge leisteten, hätten mehrere Beamte das Feuer eröffnet.

So reagiert die Stadt

«Wir sind froh, dass es unseren Mitarbeitenden und den Kindern in Kita und Grundschule gut geht, und ich bedanke mich bei den Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz in dieser unübersichtlichen Lage», sagte Stades Stadtrat Carsten Brokelmann in einer Mitteilung.

Der Kommunalpolitiker der Freien Wählergemeinschaft zeigt sich erschüttert: «Gleichzeitig gilt unser tiefes Mitgefühl den Opfern dieser schrecklichen Tat sowie deren Hinterbliebenen.» Noch seien die Hintergründe der Tat nicht bekannt. Er vertraue darauf, dass diese bald ermittelt würden. Angehörigen, Zeugen und Einsatzkräften steht ein Care-Team zur Verfügung.

Diese Fragen sind noch offen

Nähere Angaben zu der Identität der Toten und der Tatverdächtigen machten die Ermittler zunächst nicht. Offen ist auch noch, welche Rolle die zweite festgenommene Person bei der Tat gespielt haben soll. Die Hintergründe des Gewaltverbrechens sind zunächst völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gibt es jedenfalls keinen Zusammenhang zur sogenannten Clankriminalität.

Stade gehört zur Metropolregion Hamburg und ist auch als westliches Tor zum Alten Land bekannt, dem grössten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Deutschlands. Die Stadt liegt rund 40 Kilometer von Hamburg entfernt. (vro/sda/dpa)

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Die beliebtesten Kommentare
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Der Micha
29.06.2026 16:03registriert Februar 2021
Nur so nebenbei, weil man das teilweise auch hier liest:

"Nach der Gewalttat mit fünf Toten im niedersächsischen Stade warnt die Polizei vor Falschnachrichten und Gerüchten. In Chatgruppen und sozialen Netzwerken würden unbestätigte Informationen zu der Einsatzlage verbreitet"
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slnstrm
29.06.2026 15:20registriert August 2023
Die Polizei Lüneburg wollte auf Nachfrage keine Auskunft zur Nationalität des Täters geben mit der Begründung, dies sei für die Tat nicht relevant. 🤷‍♂️
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