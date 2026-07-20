meist klar18°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Ungarn: Schachstar Polgar will nicht Präsidentin werden

Ungarn: Schachstar Polgar will nicht Präsidentin werden

Die ungarische Ausnahme-Schachspielerin Judit Polgar hat die ihr angebotene Nominierung für das Amt der Staatspräsidentin abgelehnt.
20.07.2026, 23:0520.07.2026, 23:05

Sie bringe der Geste von Ministerpräsident Peter Magyar, sie als unabhängige und parteilose Kandidatin vorzuschlagen, hohe Wertschätzung entgegen, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite. «Zugleich spüre ich nicht genügend Kraft in mir, um die historische Verantwortung zu übernehmen, um eine gespaltene Nation zu einigen», fügte sie hinzu.

250916 -- BUDAPEST, Sept. 16, 2025 -- Judit Polgar, chess grandmaster, plays a game of RubikChess at the press conference of the Global Chess Festival in Budapest, Hungary on Sept. 16, 2025. To go wit ...
Judit Polgar will nicht ungarische Präsidentin werden.Bild: www.imago-images.de

Magyar hatte die 49-jährige Polgar am Sonntag für das höchste Staatsamt vorgeschlagen. Ihre Erfolge habe sie «nicht politischer Bindungen oder Beziehungen, sondern ihrem Ausnahme-Talent verdankt», hatte er auf seiner Facebook-Seite geschrieben.

Die Position des Staatsoberhaupts ist in Ungarn seit Montag vakant. An dem Tag wurde eine Verfassungsänderung wirksam, die den bisherigen Amtsinhaber Tamas Sulyok absetzte. Dieser war noch von Magyars Vorgänger, dem Rechtspopulisten Viktor Orban, eingesetzt worden. Nach dem überwältigenden Sieg von Magyars bürgerlicher Tisza-Partei bei der Parlamentswahl am 12. April war Sulyok für die neue Regierung untragbar geworden.

Die Amtsgeschäfte des Staatspräsidenten übernahm am Montag interimistisch die bisherige Parlamentspräsidentin Agnes Forsthoffer aus der Tisza-Partei. Das Parlament muss nun innerhalb von 30 Tagen eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Sulyok wählen.

Polgar gilt als weltbeste Schachspielerin aller Zeiten. Sie trat hauptsächlich bei Männer-Turnieren an und schlug Grossmeister wie Garri Kasparow oder Anatoli Karpow. Im Juli 2005 belegte sie Platz 8 der Schach-Weltrangliste – und ist damit bis heute die einzige Frau, die es unter die ersten zehn der Top-Schachspieler brachte. 2014 beendete sie ihre Laufbahn im Spitzenschach. Seitdem widmet sie sich ihrer Stiftung, die Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung von logischen und Problemlösungsfähigkeiten fördert.

Ihre Nominierung für das Präsidentinnenamt hatte Magyar offenbar nicht mit ihr abgesprochen. Er hatte lediglich seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, dass Polgar das Angebot annehmen würde. Sein Vorgehen stiess auf ungewöhnlich starke Kritik aus den Reihen seiner Anhänger. Während die Tisza-Fraktion im Parlament noch erklärte, «einmütig» die Kandidatur Polgars unterstützen zu wollen, bemängelten zahlreiche Anhänger und einige Experten das Ausbleiben einer breiteren gesellschaftlichen Debatte über die künftige personelle Besetzung des höchsten Staatsamtes. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Tate-Brüder erscheinen noch heute in Miami vor Gericht
Die von der britischen Staatsanwaltschaft gesuchten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) sollen noch heute in Miami vor Gericht erscheinen. Das teilte der Anwalt der beiden, Joseph McBride, per Kurznachrichtendienst X mit.
Zur Story