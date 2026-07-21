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Das wird den Tate-Brüdern Andrew und Tristan konkret vorgeworfen

FILE - Andrew Tate, left, and his brother Tristan, right, wait at the Court of Appeals building in Bucharest, Romania, on Oct. 15, 2024. (AP Photo/Vadim Ghirda, File) Romania Tate
Am Montag erschienen Andrew und Tristan Tate in den USA vor Gericht (Archivbild).Bild: Keystone

38 neue Anklagepunkte: Das wird den Tate-Brüdern Andrew und Tristan konkret vorgeworfen

Die frauenverachtenden Influencer Andrew und Tristan Tate wurden über das Wochenende in den USA festgenommen. Nun zeigen Gerichtsakten, was den Brüdern konkret vorgeworfen wird.
21.07.2026, 03:3621.07.2026, 03:49

Am Montag sind die beiden frauenverachtenden Influencer Andrew und Tristan Tate in den USA vor Gericht erschienen, wo sie sich gegen eine Auslieferung nach England wehren. In Grossbritannien werden sie unter anderem der Vergewaltigung und des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Pornografie beschuldigt.

Nun zeigen Gerichtsakten, was den beiden im Detail neu vorgeworfen wird. Andrew Tate werden konkret sieben Fälle von Vergewaltigung, drei Fälle von Sexhandel, drei Fälle von Körperverletzung sowie 19 weitere Anklagepunkte im Zusammenhang mit «unanständiger Darstellung von Kindern und extremer Pornografie» vorgeworfen.

Seinem Bruder Tristan werden ein Fall sexueller Nötigung, zwei Fälle von Vergewaltigung sowie drei Fälle von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung unterstellt. Beide bestreiten die Vorwürfe.

Nach Angaben der Behörden gehen die Anklagepunkte auf Vorfälle aus den Jahren zwischen Juli 2010 und August 2017 zurück. Insgesamt hat die britische Staatsanwaltschaft 59 Anklagepunkte gegen die beiden erhoben, 38 davon sind neu. Auch in Rumänien werden Andrew und Tristan Tate strafrechtlich verfolgt, auch hier bestreiten sie die Vorwürfe.

Die Tates haben für ihre Verteidigung eine renommierte Anwaltskanzlei beauftragt, um die Auslieferung nach Europa zu verhindern. Ihr Anwalt, Joseph McBride, sprach am Montag von «politisch motivierten» Vorwürfen: «Andrew und Tristan sind unschuldig.»

epa13123606 Social media influencers Andrew and Tristan Tate?s attorney, Joseph Daniel McBride, leaves the C. Clyde Atkins United States Courthouse in Miami, Florida, USA, 20 July 2026, where the brot ...
Joseph McBride.Bild: Keystone

Millionen Follower

Tristan und Andrew wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London.

Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit. Sie hatten zeitweise ihren Lebensmittelpunkt in Rumänien. Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei. (ome)

Mehr dazu:

Tate-Brüder Andrew und Tristan in den USA festgenommen
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