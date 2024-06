Wohl Putschversuch in Bolivien: Soldaten stürmen Präsidentenpalast

Morales nimmt an, dass der Staatsstreich im Voraus vorbereitet wurde. «Ich fordere die demokratisch gesinnten Menschen auf, das Heimatland gegen bestimmte militärische Gruppen zu verteidigen, die gegen die Demokratie und das Volk handeln», so Morales.

Arce habe nach dem versuchten Putsch die «Achtung der Demokratie» gefordert. Der ehemalige Präsident Evo Morales warnte vor einem bevorstehenden Staatsstreich und beschuldigte General Juan José Zúñiga, die Macht an sich reissen zu wollen.

In Bolivien ist es wohl zu einem Putschversuch gekommen: Bisher unbestätigte Videos zeigen gepanzerte Fahrzeuge sowie Soldaten auf dem Murillo-Platz im Zentrum der Hauptstadt La Paz. Diese sollen den Präsidentenpalast des bolivianischen Präsidenten Luis Arce gerammt haben.

