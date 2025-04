Trumps Chaos geht weiter: Weisses Haus korrigiert Zölle für die Schweiz auf 31 Prozent

31 Prozent, dann 32 Prozent, jetzt wieder 31 Prozent: Das Hin und Her der US-Regierung bei den Schweizer Zöllen geht weiter – die Hintergründe bleiben unklar.

Am Mittwoch gab Donald Trump Zölle für zahlreiche Länder bekannt. Damit sorgte er nicht nur für Unmut, sondern auch für grosse Verwirrung – nicht zuletzt in der Schweiz.

Donald Trump mit seiner Zoll-Tafel – ein Bild, das um die Welt ging. Bild: keystone

Während Trump zunächst einen Zoll von 31 Prozent auf Schweizer Produkte präsentierte, veröffentlichte das Weisse Haus später ein Dokument, bei dem von 32 Prozent die Rede war.

Auch der Bund wusste zunächst nicht, welche Informationen nun richtig sind. So wurde in einer Medienmitteilung davon gesprochen, es würden «gegen alle Schweizer Güterexporte 31 oder 32 Prozent Zölle beim Import in die USA fällig». Auch auf Anfrage konnte keine genauere Antwort geliefert werden.

Am Donnerstag schien die Sache dann geklärt zu sein: Ein Sprecher des Weissen Hauses erklärte gegenüber CH Media, dass diejenige Zahl entscheidend sei, welche Trump nach seiner langen Rede am Mittwoch unterschrieben hatte – also 32 Prozent.

Am Freitag kommt es nun aber zur erneuten Kehrtwende. So korrigierte das Weisse Haus in der Nacht still und heimlich die Länderliste aus der Erklärung des Weissen Hauses. So steht bei der Schweiz nun doch wieder 31 Prozent – der Beitrag, den Donald Trump als Erstes auf seiner ominösen Tafel präsentiert hatte.

Ein isolierter Einzelfall ist dies derweil nicht. Die Liste von Ländern, deren Zoll-Angaben korrigiert wurden, ist lang. Betroffen sind etwa auch Indien, Südkorea oder Südafrika. Wie bei der Schweiz wurde auch hier der Zoll um einen Prozentpunkt nach unten korrigiert. Was die anfängliche Diskrepanz ausgelöst hat, bleibt ungeklärt – das Weisse Haus schweigt weiter. (dab)