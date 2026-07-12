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Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an

ARCHIV - 15.12.2025, Berlin: Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Pr
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.Bild: DPA

Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an

12.07.2026, 14:3412.07.2026, 14:34

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem aussenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er habe darüber auch mit Regierungschefin Julija Swyrydenko gesprochen. «Wir haben festgestellt, dass für die Veränderung eine Erneuerung des Ministerkabinetts nötig ist», schrieb er bei Telegram. Er dankte Swyrydenko für ihren Einsatz und kündigte an, ihr die Leitung der Diplomatie mit den wichtigsten Partnern der Ukraine anzubieten.

Selenskyj nannte keinen Kandidaten für die Nachfolge Swyrydenkos. Die 40-Jährige ist erst seit Juli 2025 als Ministerpräsidentin im Amt. Zuvor war sie Vizeregierungschefin und Wirtschaftsministerin der Ukraine. Als Regierungschefin löste sie Denys Schmyhal ab, den Selenskyj bereits vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ernannt hatte. (sda/dpa)

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