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Gesellschaft & Politik

Mohammed Shahabuddin: Bangladeschs Präsident tritt vorzeitig zurück

Bangladeschs Präsident tritt vorzeitig zurück

Bangladeschs Präsident Mohammed Shahabuddin, der ein Verbündeter der gestürzten früheren Regierungschefin Sheikh Hasina war, hat seinen Rücktritt erklärt.
24.07.2026, 15:4224.07.2026, 15:42

Der 76-jährige Shahabuddin habe in einer Mitteilung an Parlamentspräsident Hafiz Uddin Ahmad gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung genannt, sagte ein Präsidentensprecher in Dhaka. Er könne seine Amtspflichten aufgrund verschiedener Erkrankungen weder physisch noch geistig weiter ausüben. Das Staatsoberhaupt des südasiatischen Landes spielt vor allem eine zeremonielle Rolle jenseits der Tagespolitik.

FILE- Bangladesh&#039;s President Mohammed Shahabuddin arrives for the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit in Jakarta, Indonesia, Tuesday, Sept. 5, 2023. (Adek Berry/Pool Photo v ...
Bangladeschs Präsident Mohammed Shahabuddin tritt zurück.Bild: keystone

Shahabuddin war seit April 2023 Präsident, seine Amtszeit wäre 2028 ausgelaufen. Er war als Kandidat der Hasina-Partei Awami League vom Parlament zum Präsidenten gewählt worden. Trotz des politischen Falls Hasinas vor fast zwei Jahren blieb er im Amt. Parlamentspräsident Ahmad wird Shahabuddins bisherigen Posten bis zur Wahl eines neuen Präsidenten geschäftsführend übernehmen.

Hasinas Exil in Indien

Die zunehmend autoritär agierende Hasina war nach Massenprotesten gegen die Regierung und Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften Anfang August 2024 nach Indien geflohen, das ihr seitdem Schutz gewährt.

Im Februar dieses Jahres übernahm der langjährige Oppositionspolitiker und Vorsitzende der rechtskonservativen Nationalistischen Partei Bangladeschs (BNP), Tarique Rahman, das Amt des Regierungschefs. Seine Partei hatte die Parlamentswahl deutlich vor der grössten islamistischen Partei des Landes, Bangladesh Jamaat-e-Islami, gewonnen. (sda/dpa)

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