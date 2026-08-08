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MIt Sprengstoff bestückte Drohne dringt in Luftraum von Bulgarien ein

MIt Sprengstoff bestückte Drohne dringt in Luftraum von Nato-Staat Bulgarien ein

Im Luftraum des Nato- und EU-Mitgliedstaates Bulgarien ist eine Drohne eingedrungen.
08.08.2026, 12:1608.08.2026, 12:16

Das Flugobjekt sei auf bulgarischem Staatsgebiet in einer Entfernung von 100 Metern von der rumänischen Grenze explodiert, sagte Ministerpräsident Rumen Radew nach einer Sitzung des Sicherheitsrates bei der Regierung in Sofia. Die Drohne hatte demnach eine Grossmenge Sprengstoff.

epa13097027 Bulgarian Prime Minister Rumen Radev speaks to the media upon arrival at the 2026 NATO summit in Ankara, Turkey, 08 July 2026. The NATO Summit takes place from 07-08 July. EPA/NECATI SAVAS
Der bulgarische Ministerpräsident Rumen Radew spricht zu Medienvertretern.Bild: keystone

Teams der bulgarischen Grenzpolizei und des Verteidigungsministeriums des Landes seien dabei, die Herkunft der Drohne festzustellen, sagte Radew weiter. Es gebe keine Verletzten und auch keine Sachschäden. (sda/dpa)

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