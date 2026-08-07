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97-jährige Britin bricht ihren Rekord als älteste Wingwalkerin der Welt

Video: watson/nina bürge

97-jährige Britin bricht eigenen Rekord als älteste «Wingwalkerin»

07.08.2026, 20:5807.08.2026, 20:58

Die 97-jährige Britin, Betty Bromage, hat einen Rekord als älteste «Wingwalkerin» aufgestellt. Dabei liess sie sich an die Tragfläche eines Kleinflugzeugs binden und flog mit diesem durch die Luft. Schau dir die offiziell älteste «Wingwalkerin» im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die Britin erlitt im August 2025 einen Schlaganfall, daraufhin lag sie in einer Schlaganfallsstation in einem britischen Spital. Mit der «Wingwalking-Aktion» wollte sie nun Spenden für diese Station sammeln, um sich bei dieser zu bedanken. Mit dem Stunt brach die Britin zudem ihren eigenen Rekord und wurde mit einem «Guinness World Record» ausgezeichnet. (nib)

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