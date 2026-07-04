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Ebola-Ausbruch im Kongo: Französischer Arzt wieder gesund

Ebola-Ausbruch im Kongo: Französischer Arzt wieder gesund

04.07.2026, 19:1404.07.2026, 19:14
epa13075400 Staff carry a coffin for a victim of Ebola at the hospital in Mongbwalu, Ituri, Democratic Republic of Congo, 26 June 2026 (issued 30 June 2026). Mongbwalu in Ituri, a town situated in the ...
Helfer tragen einen Sarg für eine an Ebola verstorbene Person im Kongo. (Archivbild, Juni 2026)Bild: keystone

Nach dem ersten nach Europa eingeschleppten Ebola-Fall seit Beginn des aktuellen Ausbruchs gibt es Entwarnung vom französischen Gesundheitsministeriums. Der Arzt, der humanitäre Hilfe leistete und am 23. Juni aus der Demokratischen Republik Kongo nach Frankreich einreiste, sei als genesen aus dem Krankenhaus entlassen worden, hiess es in einer Erklärung von Gesundheitsministerin Stéphanie Rist, die sie der Nachrichtenagentur AFP übermittelte.

Der Mediziner, der nur leichte Symptome zeigte, sei in einem Pariser Krankenhaus medizinisch versorgt und streng überwacht worden. Nach zwei negativen Tests habe der Patient nun sicher nach Hause zurückkehren können, sagte die Ministerin.

Das Ebolavirus breitet sich weiterhin im Osten der Demokratischen Republik Kongo aus. Bei dem Ausbruch sind seit April jüngsten Behördenangaben zufolge mindestens 399 Menschen gestorben. 1'333 Fälle wurden im Labor bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation geht von einer hohen Dunkelziffer aus, da der Ausbruch wochenlang unerkannt blieb. Im benachbarten Uganda wurden 20 Fälle nachgewiesen.

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, auch weil es für den Ebola-Erreger vom Typ Bundibugyo bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt. (sda/dpa)

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