Moderator Thomas Gottschalk Bild: EPA

Thomas Gottschalk: Ex-«Wetten, dass…?»-Moderator ist krebsfrei

Im November machte Thomas Gottschalk seine Krebserkrankung öffentlich. Nun meldet sich der Moderator mit positiven Nachrichten.

Elena Rothammer / t-online

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Um sich auf seine Genesung zu konzentrieren, hatte sich Thomas Gottschalk zurückgezogen. Bei ihm wurde ein epitheloides Angiosarkom diagnostiziert, ein seltener, bösartiger Tumor. Nun meldete er sich nach monatelanger Funkstille.

In einem Interview mit dem «Bild» gab der 76-Jährige ein Gesundheitsupdate. Darin sagte er: «Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei. Meine letzte Untersuchung im PET hat ergeben, dass ich keinerlei Krebszellen mehr im Körper habe.» Er sei «entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann».

«Ich bekomme eine Impfung gegen den Krebs»

Alle drei Monate gehe er nun zur Kontrolle. Medikamente nehme er nicht, dafür ist er aber Teil einer Forschungsgruppe, die eine spezielle Impfung erprobt. «Ich bekomme eine Impfung gegen den Krebs. Achtmal habe ich diese Spritze bereits bekommen. Zwölf sind es insgesamt», so Gottschalk. Ausserdem liegen zwei mehrstündige Operationen und 33 Bestrahlungen hinter ihm.

Ehefrau Karina Mross beobachtet ihren Mann ganz genau. «Thomas hat sich durch die Krankheit verändert. Aber er wird jeden Tag munterer und jeden Tag frecher. Und deswegen weiss ich: Ihm geht's besser», sagte sie.

Wie es weitergeht, steht in den Sternen. Gottschalks Entwicklung sei laut Ärzten «ein Wunder», so Mross. «Sie wagen gar keine Prognose mehr. Nach der ersten Diagnose war das noch anders. Da haben sie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs selbst nach den OPs wiederkommt, ist relativ gross», erinnerte sie sich.

Nach wie vor will sich das Paar auf Gottschalks Genesung konzentrieren. Die Bühne vermisst der Moderator nicht. «Mir fehlt gar nichts», betonte er. Im Dezember hatte er sich von den TV-Bildschirmen verabschiedet.

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