Zwei Grossbrände in Griechenland weitgehend unter Kontrolle

Die Waldbrandgefahr wurde insgesamt für Donnerstag von der Feuerwehr geringer eingeschätzt als in den Tagen zuvor, unter anderem weil die zuvor starken Winde nachliessen. Allerdings wappnet sich Griechenland für eine neue Hitzewelle, die am Wochenende einen ersten Höhepunkt erreichen soll. Entwarnung könne es also angesichts der andauernden grossen Trockenheit nicht geben, hiess es. (saw/sda/dpa)

Auf Rhodos hingegen tobt der Waldbrand in der Mitte der Ferieninsel weiter; hier sei die Lage zwar etwas besser als am Vortag, doch das unwegsame Gelände mit bis zu 15 Meter hohen Bäumen erschwere die Löscharbeiten, berichtete der Staatssender ERT.

Die Lage sei deutlich besser, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen dem Radiosender Skai. Es gebe sowohl in der Region Dervenochoria als auch nahe der Stadt Loutraki noch kleinere Brandherde, von denen man jedoch hoffe, sie im Laufe des Tages zu löschen.

Auf Mallorca gibt es Temperatur-Rekorde – Griechenland fürchtet sich vor Trockenheit

Die Hitze hat den Süden Europas im Klammergriff. Während auf Mallorca die Temperaturrekorde purzeln, orakelt ein griechischer Meteorologe äusserst düster über die nahe Zukunft.

Die dritte Hitzewelle des Sommers in Spanien hat Mallorca gleich mehrere Temperaturrekorde beschert. In acht Gemeinden und Ortschaften der Mittelmeer-Insel war es am Dienstag so heiss wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der nationale Wetterdienst Aemet mitteilte.