wolkig, aber kaum Regen26°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

Britische Corona-Untersuchung: Regierung verschwendete 10 Milliarden

Britische Corona-Untersuchung: Regierung hatte 10 Milliarden Pfund verschwendet

14.07.2026, 18:5514.07.2026, 18:55
KEYPIX - epa12469825 Former British Prime Minister Boris Johnson departs the Covid-19 Inquiry in London, Britain, 21 October 2025. Johnson gave evidence to the Covid Inquiry over his government&#039;s ...
Er war während der Corona-Pandemie Premierminister: Boris Johnson.Bild: keystone

Die britische Zentralregierung und Regionalregierungen haben einer öffentlichen Untersuchung zufolge während der Corona-Pandemie knapp zehn Milliarden Pfund (rund 10,8 Milliarden Franken) beim Einkauf von Schutzausrüstung verschwendet. Das geht aus dem fünften Bericht einer von der pensionierten Richterin Heather Hallett geleiteten Untersuchung hervor, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.

Die Verschwendung von Steuergeldern sei «riesig» gewesen, kritisierte Hallett. Sie betrifft dem Bericht zufolge zwei Drittel der für Schutzausrüstung ausgegeben Mittel. Dutzende Millionen seien zudem für unbrauchbare Ausrüstung ausgegeben worden.

Boris Johnson will von Kritik nichts wissen

Beweise für Vetternwirtschaft oder Korruption fand die Untersuchung demnach nicht. Trotzdem seien mit einer Überholspur für Aufträge, die von Regierungsmitgliedern vermittelt wurden, falsche Prioritäten gesetzt worden. Das sei ein fehlgeleitetes und unfaires System gewesen, das öffentliches Vertrauen in die Beschaffung untergraben habe. Verträge, die so zustande kamen, seien teurer gewesen und hätten mehr Probleme verursacht als diejenigen, die auf herkömmlichem Wege zustande kamen, so der Bericht weiter.

Der chaotische Umgang mit der Coronavirus-Pandemie hatte der britischen Regierung des damaligen Premierministers Boris Johnson grosse Kritik eingebracht. Laut der Johns-Hopkins-Universität in den USA starben im Vereinigten Königreich mehr als 220'000 Menschen mit einer Covid-19-Infektion, bei 24,7 Millionen Infektionen insgesamt.

Der Ex-Premier reagierte nach der Veröffentlichung des Berichts mit Unverständnis. Er brauche keine Belehrung durch eine Untersuchung über den Umgang seiner Regierung mit der Pandemie, so der Ex-Premier laut PA. «Wir haben eine Menge Schutzausrüstung in unglaublicher Geschwindigkeit beschafft und ich bin sehr stolz auf das Ergebnis», sagte Johnson. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Tod von Lindsey Graham: Jetzt übernimmt die Schwester sein Amt
Nach dem überraschenden Tod des einflussreichen US-Senators Lindsey Graham übernimmt dessen jüngere Schwester die Amtsgeschäfte. Der Gouverneur des US-Bundesstaates South Carolina, Henry McMaster, kündigte an, dass Darline Graham Nordone den Rest der Amtszeit übernehmen werde. Die «Washington Post» schrieb, dass sie keine politische Vergangenheit vorweise und dass über ihre eigenen politischen Ansichten öffentlich nur wenig bekannt sei.
Zur Story