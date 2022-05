Tausende Passagiere verpassen ihren Flug wegen Mega-Chaos am Flughafen Dublins

Riesige Warteschlangen vor dem Flughafen: Video: watson

Passagiere am Dubliner Flughafen haben gestern nicht schlecht gestaunt: Dort erstreckten sich die Warteschlangen am Morgen bereits bis weit auf die Strassen hinaus.

Die Dubliner Flughafenbehörde teilte am Montag mit, dass aufgrund der langen Wartezeiten am Sonntag über 1000 Passagiere ihren Flug verpasst hätten.

Grund für die enormen Warteschlangen soll ein Mangel an Arbeitskräften sein. Seit September 2020 seien etwa 1000 Mitarbeitende entlassen worden – 248 davon aus der Sicherheitskontrolle.

Seinen Lauf nahm das Drama am Sonntag in aller Frühe. Den Verantwortlichen am Flughafen sei zu spät bewusst geworden, dass nicht genügend Personal vor Ort und damit nicht genügend Sicherheitsbahnen offen gewesen seien, so Kevin Cullinane von der Dublin Flughafenbehörde.

Wie dieser Twitteruser berichtet, hätten bereits um 03:30 Uhr Tausende von Menschen vor der Sicherheitskontrolle gewartet:

Das Drama liess sich dann bereits nicht mehr aufhalten: Die Warteschlangen wurden so lang, dass die Menschen bald ausserhalb des Flughafengebäudes warten mussten.

Um die Mittagszeit warnte dann auch der Dublin Flughafen über Twitter vor langen Wartezeiten und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten:

Die Lage entspannte sich auch im Laufe des Tages nicht:

Nicht nur der Ärger der Passagiere war gross. Auf Twitter regen sich Irinnen und Iren darüber auf, welch schlechtes Bild Irland mit dem schlecht organisierten Flughafen abgebe.

Wie Cullinane gegenüber «BBC» mitteilt, werde man versuchen, allen Passagieren, die ihren Flug verpasst hätten, entgegenzukommen. So böten einige Airlines den nächsten Flug gratis an oder erliessen zumindest die Umbuchungsgebühren.

Die irische Airline Ryanair rät Passagieren, mindestens 3,5 Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen.

Laut der Flughafenbehörde arbeite man noch daran, die Arbeitskräfte nach dem pandemiebedingten Einbruch wieder aufzustocken. Ab Anfang Juli sollen 370 zusätzliche Sicherheitskräfte einsatzbereit sein.

Bis dahin dürfte es am Check-in eng werden. Doch Twitteruser Little Green hat dafür bereits eine Lösung:

(saw)