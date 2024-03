Rätseln um Wahltermin: Britischer Premierminister schliesst 2. Mai aus

Rishi Sunak will die Parlamentswahl in der zweiten Jahreshälfte durchführen, wann genau, ist noch nicht klar. Bild: keystone

Grossbritanniens Premierminister Rishi Sunak hat Spekulationen über eine Parlamentswahl am 2. Mai zurückgewiesen. «Es wird keine Parlamentswahl an diesem Tag geben», sagte Sunak am Donnerstag in einem Interview des Fernsehsenders ITV auf eine entsprechende Nachfrage. Eine Parlamentswahl an dem Datum galt als Option, weil dann auch auf kommunaler Ebene gewählt wird.

Die Briten müssen spätestens im Januar 2025 ein neues Parlament wählen. Sunak hatte Anfang Januar gesagt, seine Arbeitshypothese sei, dass in der zweiten Jahreshälfte gewählt werde. Die Opposition warf ihm daraufhin vor, die Abstimmung hinauszuzögern. Sunaks Konservative Partei liegt in Umfragen deutlich hinter den Sozialdemokraten von Labour zurück. (sda/dpa)