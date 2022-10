Rishi Sunak hält erste Rede nach seinem Sieg – diese sorgt bereits für Stirnrunzeln

Seit Montag ist bekannt, dass der neue britische Premierminister Rishi Sunak heissen wird. Da seine einzige Rivalin Penny Mordaunt ihre Kandidatur zurückzog, wird er die Spitze der Tories und damit auch der Landesregierung übernehmen. Sunak folgt auf Liz Truss, welche nach nur wenigen Wochen im Amt zurückgetreten war.

Am Abend richtete der 42-Jährige bereits die erste Rede an das britische Volk. Er bedanke sich bei Truss für ihre Arbeit und er fühle sich geehrt, dieses Amt übernehmen zu können, so Sunak, ehe er die Probleme im Land ansprach.

«Das Vereinigte Königreich ist ein grossartiges Land. Aber es bestehen keine Zweifel, dass uns eine grosse wirtschaftliche Herausforderung erwartet», sagte der designierte Premierminister. Es brauche nun Stabilität und Einheit, um diese zu bewältigen. «Nur so ist es möglich, für eine blühende Zukunft für unsere Kinder und Grosskinder zu sorgen», erklärte er. Zudem versprach er, «Tag und Nacht» für das britische Volk zu arbeiten.

Inhaltlich gab es kaum Überraschendes in Sunaks Worten zu hören. Dennoch löste sein Auftritt bereits zahlreiche Reaktionen im Netz aus – wegen der Art und Weise, wie er zum Volk sprach. Der 42-Jährige blickte während seiner ganzen Rede starr in den Teleprompter und wirkte beim Sprechen ziemlich angespannt. Als er nach dem Ende seiner Rede verstummte, blieb mehrere Sekunden regungslos stehen, ehe er die Mikrofone verliess. Für diesen Auftritt erntete Sunak im Netz reichlich Spott.

Bereits am Dienstag wartet nun der nächste grosse Auftritt auf Sunak. Am Morgen wird formell zum Premierminister ernannt, ehe er dann an der Downing Street seine erste grössere Rede als neuer Amtsinhaber halten wird. (dab)