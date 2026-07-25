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Nach «Kakerlaken»-Protesten: Indischer Bildungsminister tritt zurück

epa13127624 A supporter of India&#039;s Cockroach Janta Party (CJP) holds a placard depicting Indian Prime Minister Narendra Modi (L) and Union Minister of Education Dharmendra Pradhan as their demons ...
Ein Anhänger der indischen «Cockroach Janta Party» (CJP) hält ein Plakat mit den Abbildungen des indischen Premierministers Narendra Modi (links) und des Bildungsministers Dharmendra Pradhan in der Hand.Bild: keystone

Nach «Kakerlaken»-Protesten: Indischer Bildungsminister tritt zurück

25.07.2026, 11:4525.07.2026, 11:56

Indiens Bildungsminister Dharmendra Pradhan hat sich dem Druck der «Kakerlaken»-Bewegung gebeugt und ist zurückgetreten. Er habe grossen Respekt vor den berechtigten Erwartungen der Jugend dieses Landes, schrieb Pradhan auf X. Er habe Premierminister Narendra Modi sein Rücktrittsgesuch vorgelegt.

Der Schritt war eine Kernforderung der jungen «Kakerlaken-Volkspartei» und ihren Anhängern. Aus ihrer Sicht sollte der Minister die politische Verantwortung für einen Skandal um geleakte Dokumente einer Hochschul-Zugangsprüfung übernehmen.

Zuletzt war es bei Strassenprotesten in Neu-Delhi zu schweren Zusammenstössen der Bewegung und der Polizei gekommen. Die Protestbewegung entwickelte sich nach Meinung von Beobachtern zu einer grossen Herausforderung für die Regierung. (sda/dpa)

Heftige Proteste in Indien: Kakerlaken-Partei löst Regierungskrise aus
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