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131 Menschen an Bord – Fähre zwischen Bali und Lombok gerät in Brand

epa13162610 An aerial image made from video released by the National Search and Rescue Agency of Indonesia (BASARNAS) shows thick smoke billowing from a burning ferry on the water off Lombok Island, W ...
Die brennende Fähre zwischen Bali und Lombok.Bild: keystone

Feuer an Bord: Fährunglück zwischen Bali und Lombok

12.08.2026, 06:5512.08.2026, 09:04

Glimpflicher Ausgang eines Fährunglücks zwischen Bali und Lombok: Alle rund 130 Menschen an Bord der in Brand geratenen «Putri Yasmin» sind nach Behördenangaben in Sicherheit gebracht worden. Mehrere indonesische Medien sprachen ebenfalls von einer vollständigen Evakuierung, allerdings gab es auch Berichte über ein mögliches Todesopfer. Weitere Details dazu wurden zunächst nicht bekannt.

Die Bedenken wegen mangelnder Sicherheit des indonesischen Schiffsverkehrs wachsen: Erst vor zehn Tagen war eine Fähre in dem Inselstaat auf dem Weg von Java nach Sulawesi in Brand geraten. Bei dem Unglück kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, Dutzende weitere sind im Meer verschollen. In Indonesien dauert es oft Jahre, bis die Behörden Vermisste formell für tot erklären.

Dichter Rauch und hohe Wellen

Die «Putri Yasmin» war am frühen Morgen auf dem Weg von der kleinen balinesischen Hafenstadt Padang Bai nach Lembar auf der Nachbarinsel, als auf der Fahrt durch die Lombokstrasse plötzlich das Feuer ausbrach. Eine grossangelegte Rettungsaktion lief an, mehrere Schiffe und ein Hubschrauber wurden zur Unglücksstelle geschickt, wie die Nachrichtenagentur Antara unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete.

In this photo made from video released by the Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS), crew pull survivors from a passenger ferry Putri Yasmin that caught fire while traveling from the ...
Rettungskräfte ziehen Passagiere an Bord.Bild: keystone

Auch andere Schiffe und Fähren, die sich zufällig in der Nähe befanden, nahmen Kurs auf die brennende «Putri Yasmin». Starker Wind, dichter Rauch und hoher Wellengang erschwerten den Einsatz, wie beteiligte Retter berichteten.

Inseln sind beliebte Reiseziele

Nach Angaben der Hafenbehörde waren 114 Passagiere und 17 Crew-Mitglieder an Bord. Unklar war zunächst, ob auch Ausländer darunter waren und ob es Verletzte gab. Beide Inseln sind wegen ihrer schönen Strände, Reisterrassen, Vulkane und tollen Surfspots bei Reisenden aus aller Welt beliebt.

Was das Feuer auslöste, muss noch untersucht werden. Nach Berichten lokaler Medien könnte der Brand von einem Lastwagen an Bord ausgegangen sein. Ein Sprecher der indonesischen Marineeinheit auf Lombok erklärte, die Fähre sei auf Grund gelaufen und der Strom ausgefallen.

Immer wieder schwere Schiffsunglücke

Im Inselstaat Indonesien kommt es immer wieder zu Fährunglücken, teilweise mit vielen Toten. Erst im Juli vergangenen Jahres sank eine Fähre zwischen Java und Bali. Fast 20 Menschen starben, 16 weitere gelten bis heute als vermisst. Bei einem der schwersten Schiffunglücke in dem Land waren im Dezember 2006 bis zu 500 Menschen ums Leben gekommen, als die «Senopati Nusantara» zwischen Borneo und Java bei schwerem Sturm in der Javasee sank. (sda/dpa)

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