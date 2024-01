Huthi-Anhänger in der jemenitischen Stadt Sanaa. Bild: www.imago-images.de

Interview

Nahost-Expertin: «Viele Akteure haben ein Interesse an einer Eskalation»

Die USA und Grossbritannien haben Waffenlager der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Die Nahost-Expertin Elham Manea erklärt, weshalb die USA nicht daran interessiert ist, dass der Konflikt noch weiter eskaliert.

Frau Manea, in der Nacht zum Freitag haben die USA und Grossbritannien Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Was heisst das nun für die angespannte Lage im Nahen Osten?

Elham Manea: Mit dem Angriff wurde eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Trotzdem würde ich aber behaupten, dass die USA und der Iran kein Interesse daran haben, dass die Situation noch weiter eskaliert. Die Huthi hingegen, würden eine Eskalation begrüssen.



Weshalb?

2015 hat Saudi-Arabien die arabische Koalition gegründet und versucht, mit einer Militärintervention die Kontrolle der Huthi in Nordjemen zu beenden. Doch dieser Versuch blieb erfolglos und die Situation für die Bevölkerung hat sich nicht verbessert. Dies stärkt die Macht der Huthi, denn sie können so die Menschen in Nordjemen mobilisieren und Saudi-Arabien und seine Verbündeten als Feinde darstellen. Die Huthi haben keine grosse Unterstützung ausserhalb der Regierung in Saada. Würde Frieden einkehren, würde dies offenbaren, dass sie ausserhalb von Sadaa keine starke Wählerschaft haben – und so ihre Machtposition gefährden.



Elham Manea. Bild: keystone

Zur Person Elham Manea ist Menschenrechtsaktivistin und Politikwissenschaftlerin. Sie ist Privatdozentin an der Universität Zürich und der ETH. Sie doziert über Geopolitik, Islamismus und Menschenrechte im Nahen Osten. Manea ist schweizerisch-jemenitische Doppelbürgerin und wuchs in mehreren arabischen und westlichen Ländern auf. Seit über zwanzig Jahren lebt sie nun in Bern.

Die Huthi verfolgen also ihre eigenen Interessen im Kampf gegen Israel?

Genau. Der Kampf gegen Israel wird von den Huthi als Aufhänger genutzt, um die Unterstützung im Jemen zu erhöhen und einen nachhaltigen Friedensprozess zu erschweren.

«Die Huthi sind keine Marionetten des Irans, obwohl sie ideologisch übereinstimmen.»

Welche Rolle spielt der Iran bei diesen Angriffen der Huthi auf die israelischen Handelsschiffe?

Es wäre überraschend, wenn die Huthi sich nicht mit dem Iran koordinieren würden. Ein Indiz dafür ist die Anwesenheit eines iranischen Spionageschiffs, das für seine Rolle bei der Unterstützung der Huthi-Angriffe auf die Schifffahrt identifiziert wurde. Als klar wurde, dass die US-Koalition die Huthi angreifen würde, verliess das Schiff am frühen Donnerstag das Rote Meer in Richtung Bandar Abbas, einer Hafenstadt an der iranischen Südküste. Trotzdem, die Huthi sind keine Marionetten des Irans, obwohl sie ideologisch übereinstimmen. Sie ist eine jemenitische Miliz und hat ihre Wurzeln in lokalen und regionalen Missständen. Die Hisbollah beispielsweise wurde im Iran gegründet – die Huthi nicht. Dennoch bietet der Iran den Huthi-Vertretern militärische Ausbildungen und Unterstützung an.

So sah es in Sanaa in der Nacht auf Freitag aus. Bild: www.imago-images.de

Hat Sie der Angriff der USA und Grossbritannien auf die Stellungen der Huthi-Rebellen überrascht?

Nein, es war zu erwarten. Die Huthi haben die Infrastruktur im Roten Meer stark beeinträchtigt. Der Warenhandel und die Geschäfte werden so destabilisiert. Dies hätte die Weltwirtschaft gefährden können. Im UNO-Sicherheitsrat haben die USA die Huthi mehrfach vorgewarnt.



Was ist das Ziel der USA und Grossbritannien?

Vorab: Gegen eine Miliz wie die Huthi kann man nicht gewinnen. Die wichtigste Komponente sind nun die Handelsschiffe im Roten Meer. Es geht darum, die Raketen- und Drohnenangriffe zu beenden. Die Attacken der USA und Grossbritannien zielten auf die Waffenlager. Die USA haben jetzt aber Angst vor einer Eskalation.

Vor allem eine Eskalation mit dem Iran ist gefürchtet. Wird sich der Iran nun aktiv als Kriegspartei einschalten?

Es ist immer schwierig, solche Vorhersagen zu machen. Ich würde eher behaupten, dass der Iran keine direkte Konfrontation will. Aber der Iran muss den Eindruck erwecken, ein aktiver Teilnehmer der laufenden Konfrontation im Nahen Osten zu sein. Deswegen überlässt der Iran es seinen lokalen Vertretern, eine Politik der Abschreckung zu betreiben. Der Westen weiss, dass es verheerende Konsequenzen hätte, wenn der Iran zur aktiven Kriegspartei werden würde.

«Die Lage ist aus humanitärer Sicht katastrophal. Aber die Huthi kümmern sich nicht um die Bevölkerung, sondern destabilisieren die Lage weiter.»

Aber die Waffen der Huthi kommen aus dem Iran, oder?

Ja, unter anderem kommen sie aus dem Iran. Aber auch von der Hisbollah und anderen schiitischen Milizen im Irak. Man sollte zudem nicht vergessen, dass der Iran mit Russland enge Verbindungen hat. Ich sage nicht, dass Russland in dem aktuellen Konflikt involviert ist, aber ich behaupte, dass viele Akteure ein Interesse an einer Eskalation haben und daran, die aktuelle Situation für USA schwierig zu machen.



Huthi Kämpfer mit palästinensischen Flaggen. Bild: Houthis Media Center/Handout/EPA

Von der Weltpolitik zur lokalen Bevölkerung: Was bedeuten diese Angriffe für die jemenitische Zivilbevölkerung?

Die Situation im Jemen ist prekär. Das Beispiel zeigt wieder ein Mal mehr, wie fundamentalistische Milizen ihre eigene Bevölkerung als menschlicher Schutzschild benutzen. 80 Prozent der jemenitischen Bevölkerung sind abhängig von humanitärer Hilfe. Die meisten Staatsbediensteten im Nordjemen haben seit mehreren Jahren keine Gehälter mehr erhalten, weil die Huthi und die international anerkannte jemenitische Regierung sich über die Zentralbank streiten. Die Lage ist aus humanitärer Sicht katastrophal. Aber die Huthi kümmern sich nicht um die Bevölkerung, sondern destabilisieren die Lage weiter.

«Die humanitäre Katastrophe ist von Menschenhand gemacht und alle Akteure sind beteiligt.»

Der Zivilbevölkerung im Jemen geht es also schon lange schlecht. Ist dies auf die arabische Militärintervention im Jemen, welche seit 2015 stattfindet, zurückzuführen?

Nein, nicht nur. Es ist eine Kombination aus dieser Intervention und der Aggressionen der Huthi und anderer Akteure. Die Huthi hätten verschiedene Möglichkeiten, die Situation für die Bevölkerung zu verbessern. Aber sie machen es nicht. Beispielsweise werden die humanitären Hilfsgüter nicht fair an die Zivilbevölkerung verteilt, sondern die Huthi-Anhänger erhalten einen Grossteil. Die humanitäre Katastrophe ist von Menschenhand gemacht und alle Akteure sind beteiligt.